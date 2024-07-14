Наступление россиян – в Генштабе ВСУ сообщили о ситуации на каждом направлении

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: Military Media Center

Враг продолжает атаковать каждое из направлений. За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 160 боевых столкновений.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Данные Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 14 июля

Сегодня продолжаются 872 сутки полномасштабного вторжения. В Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 160 боевых столкновений.

"За вчера противник нанес два ракетных удара, 71 авиаудар и совершил более 4500 обстрелов, в том числе 140 из реактивных систем залпового огня. В результате российских атак погибли и ранены среди гражданского населения, а также повреждены жилые дома и инфраструктура", — говорится в сообщении.

Атака противника 13 июля. Фото: сообщение Генштаба ВСУ

На Харьковском направлении произошло 13 боевых столкновений вблизи Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении было зафиксировано 18 атак в сутки, в том числе возле Синьковки, Ольшаной, Петропавловки, Новоселовки, Песчаного, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении противник совершил 16 атак вблизи Грековки, Макеевки и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отбили 12 штурмовых действий возле Белогоровки, Раздолевки, Верхнекаменского, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 12 раз в районах Григорьевки, Часового Яра, Клещиевки и Андреевки.



На Торецком направлении зафиксировано 13 атак недалеко от Северного, Нью-Йорка и Торецка.

На Покровском направлении украинские защитники отразили 40 штурмовых действий в районах Прогресса, Воздвиженки, Новоалександровки, Калинового, Лозоватского, Новоселовки Первой и Яснобродовки, где враг, поддержанный авиацией, пытался вытеснить наши подразделения с позиций. Наибольшая концентрация атак была у Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 16 атак у Красногоровки, Константиновки, Карловки и Победы.

На Времивском направлении враг совершил 18 штурмов неподалеку от Урожайного, Водяного, Макарова, Великой Новоселки и Константиновки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях оккупанты продолжают пытаться выбить подразделения Сил обороны с позиций. Две атаки россиян не имели успеха у Малой Токмачки и Казачьих Лагерей.

На Гуляйпольском направлении ситуация остается без существенных изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ и увеличивает количество минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Мы писали, что украинские военные продолжают ликвидировать захватчиков, их технику и оружие. За прошедшие сутки бойцу ВСУ удалось уничтожить 1320 человек личного состава РФ.

Напомним, российские войска начали использовать тактику прокладки тоннелей на Торецком направлении. Подобные тоннели использовались россиянами в Авдеевке, поэтому могут представлять серьезную угрозу для украинских позиций.