Абсурд вражає: окупанти розповіли, як командування кидає їх повертати Андріївку

Окупанти готують боєприпаси. Ілюстративне фото: росЗМІ

Окупанти та російські мілблогери скаржаться на дії військового командування РФ. Мовляв "з гори" віддають непродумані та безпідставні накази щодо контратак південніше Бахмута.

Про це інформує ISW.

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Окупанти з 1-го батальйону 1442-го полку Алтайського краю опублікували відеозвернення, в якому стверджують, що покинули військову техніку в районі Кліщіївки після того, як отримали наказ російського військового командування: сформувати штурмову групу і наступати на Бахмутському напрямку.

З їх слів керівництво перекидає на передову особовий склад з тилу, не забезпечивши їх достатньою кількістю справних артилерійських снарядів. Російські військовослужбовці зазначили, що їхні снаряди не розриваються під час пострілу, що, ймовірно, є симптомом спроб російської оборонної промисловості пришвидшити виробництво за рахунок пропуску заходів контролю якості.

"Росіяни стверджували, що не мають підготовлених оборонних позицій і змушені покладатися на стрілецьку зброю, тоді як в українців є артилерія", — інформує Інститут дослідження війни.

До того ж окупанти додали, що підрозділ страждає від низького морального духу після того, як почули повідомлення про те, що українські сили знищили більшу частину невизначеного російського полку та майже всю відступаючу штурмову групу в цьому районі.

Російський мілблогер також звинуватив командування в тому, що воно віддало наказ окупантам відбити Андріївку та околиці без створення належних умов для таких контратак. За його словами, заплановані контратаки були "слабкі". До того ж російським штурмовикам не надавали розвідданих в повній мірі.

Мілблогер також розповів, що російська оборона в районі Андріївки зруйнована, і, ймовірно, зусилля військового командування повернути втрачені позиції заважають окупантам підготувати нові оборонні позиції на південному фланзі Бахмута.

Нагадаємо, партизани ефектно ліквідували окупантів у Генічеську.

Водночас стало відомо, що на Луганщині окупанти розпочали мобілізацію після виборів.