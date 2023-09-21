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Абсурд поражает: оккупанты рассказали, как командование бросает их возвращать Андреевку

21 сентября 2023 08:36
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Абсурд поражает: оккупанты рассказали, как командование бросает их возвращать Андреевку
Российские оккупанты готовят боеприпасы. Иллюстративное фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Оккупанты и российские милблогеры жалуются на действия военного командования РФ. Мол "сверху" отдают непродуманные и безосновательные приказы по поводу контратак южнее Бахмута.

Об этом информирует ISW.

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Оккупанты из 1-го батальона 1442-го полка Алтайского края опубликовали видеообращение, в котором утверждают, что покинули военную технику в районе Клещиевки после того, как получили приказ российского военного командования: сформировать штурмовую группу и наступать на Бахмутском направлении.

По их словам, руководство перебрасывает на передовую личный состав с тыла, не обеспечив их достаточным количеством исправных артиллерийских снарядов. Россияне отметили, что их снаряды не разрываются при выстреле, что, вероятно, является симптомом попыток российской оборонной промышленности ускорить производство за счет пропуска мер контроля качества.

"Россияне утверждали, что не имеют подготовленных оборонительных позиций и вынуждены полагаться на стрелковое оружие, тогда как у украинцев есть артиллерия", — информирует Институт исследования войны.

К тому же оккупанты добавили, что подразделение страдает от низкого морального духа после услышания сообщения о том, что украинские силы уничтожили большую часть неопределенного российского полка и почти всю отступающую штурмовую группу в этом районе.

Российский милблогер также обвинил командование в том, что оно отдало приказ оккупантам отбить Андреевку и окрестности без создания надлежащих условий для таких контратак. По его словам, запланированные контратаки были "слабыми". К тому же, российским штурмовикам не предоставляли разведданных в полной мере.

Милблогер также рассказал, что российская оборона в районе Андреевки разрушена, и, вероятно, усилия военного командования вернуть утраченные позиции мешают оккупантам подготовить новые оборонные позиции на южном фланге Бахмута.

Напомним, партизаны эффектно ликвидировали россиян в Геническе.

В то же время стало известно, что в Луганской области оккупанты начали мобилизацию после выборов.

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