Агент СБУ проник до лав російського спецназу: деталі операції

Боєць ССО РФ (ліворуч). Фото: росЗМІ

СБУ розповіла деталі операції щодо проникнення свого агента до російських Сил спеціальних операцій. Зазначається, що таким чином було задокументовано чимало злочинів цього відомства та його командуючого.

Про це повідомив спікер СБУ Артем Дехтяренко.

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Після знищення військових складів у Сватовому Луганської області СБУ у 2015 році спіймала бойовика ЛНР, якому було відомо про інцидент.

"Ми отримали від нього інформацію про причетність ССО РФ до атаки на Сватове. Надалі СБУ вдалося проникнути до лав ССО через свого агента", — сказав Дехтяренко.

Завдяки цьому українське силове відомство отримало інформацію про учасників, структуру та особливості російської спецслужби. Агент допоміг задокументувати багато інформації про теракти, які здійснювали російські ССО за наказом чинного головнокомандувача Валерія Флюстікова. Але під час виконання подальших завдань агент загинув. Як саме, Дехтяренко не уточнив, але зауважив, що відомству вдалося отримати від нього інформацію перед смертю.

Серед іншого, СБУ вдалося встановити причетність ССО РФ до інциденту у 2015 році на Луганщині, коли українські бійці підірвалися від нібито подарунка місцевого жителя. Ба більше, під керівництвом Флюстікова у 2014 році планувався теркат у Києві. Тоді завербована росіянами жінка намагалася влаштувати вибух на одній із станцій київського метро, завдяки вибухівці у сумці.

Нагадаємо, що не так давно СБУ знищила у Курській області Росії радар "Каста", який високо оцінювала військова пропаганда РФ. Перед цим відомство оголосило про підозру одному з командирів кадирівців Зелімхану Агмерзоєву, якого звинувачують у катуваннях на окупованій частині Запорізької області.