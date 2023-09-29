Агент СБУ проник в ряды российского спецназа: детали операции

Боец ССО РФ (слева). Фото: росСМИ

СБУ рассказала детали операции по внедрению своего агента в российские Силы специальных операций. Отмечается, что таким образом было задокументировано немало преступлений этого ведомства и его командующего.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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После уничтожения военных складов в Сватово Луганской области СБУ в 2015 году поймала боевика ЛНР, которому было известно об инциденте.

"Мы получили от него информацию о причастности ССО РФ к атаке на Сватово. В дальнейшем СБУ удалось проникнуть в ряды ССО через своего агента", — сказал Дехтяренко.

Благодаря этому украинское силовое ведомство получило информацию об участниках, структуре и особенностях российской спецслужбы. Агент помог задокументировать многие сведения о терактах, которые совершали российские ССО по приказу действующего главнокомандующего Валерия Флюстикова. Но при выполнении дальнейших задач агент погиб. Как именно, Дехтяренко не уточнил, но отметил, что ведомству удалось получить от него информацию перед смертью.

Среди прочего, СБУ удалось установить причастность ССО РФ к инциденту в 2015 году в Луганской области, когда украинские бойцы подорвались от якобы подарка местного жителя. Более того, под руководством Флюстикова в 2014 году планировался теркат в Киеве. Тогда завербованная россиянами женщина пыталась устроить взрыв на одной из станций киевского метро благодаря взрывчатке в сумке.

Напомним, что недавно СБУ уничтожила в Курской области России радар "Каста", который высоко оценивала военная пропаганда РФ. Перед этим ведомство объявило о подозрении одному из командиров кадыровцев Зелимхану Агмерзоеву, обвиняемому в пытках на оккупированной части Запорожской области.