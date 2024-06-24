Повітряна тривога зараз, уночі 24 червня, в Україні — які області опинилися в небезпеці через загрозу ворожої авіації

Активність тактичної авіації — які області в небезпеці
Повітряну тривогу зараз, уночі в понеділок, 24 червня, оголосили в сімох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Чернігівська, Сумська та Харківська області.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про активність ворожої авіації.
Чому оголосили повітряну тривогу вночі 24 червня
За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек", тривога в південних областях пов'язана з активністю Су-34 з Ахтубінська.
Міський голова Одеси Геннадій Труханов також повідомив про активність тактичної авіації в Чорному морі.
Оновлено: Станом на 04:08 відбій дали в усіх областях, крім Чернігівської та Сумської. Пусків ракет не було.
Нагадаємо, увечері 23 червня в багатьох областях України лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.
Також ми повідомляли, що вночі 24 червня було гучно в Харкові. Ймовірно, що вибухи пролунали за межами міста.
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