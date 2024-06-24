Повітряна тривога зараз, уночі 24 червня, в Україні — які області опинилися в небезпеці через загрозу ворожої авіації

Тактична авіація в небі. Фото ілюстративне: wikimedia.org

Повітряну тривогу зараз, уночі в понеділок, 24 червня, оголосили в сімох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Чернігівська, Сумська та Харківська області.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив про активність ворожої авіації.

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Карта повітряних тривог станом на 03:45 24 червня

Чому оголосили повітряну тривогу вночі 24 червня

За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Николаевский Ванек", тривога в південних областях пов'язана з активністю Су-34 з Ахтубінська.

Скриншот повідомлення Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

Міський голова Одеси Геннадій Труханов також повідомив про активність тактичної авіації в Чорному морі.

Скриншот повідомлення Геннадія Труханова

Оновлено: Станом на 04:08 відбій дали в усіх областях, крім Чернігівської та Сумської. Пусків ракет не було.

Нагадаємо, увечері 23 червня в багатьох областях України лунав сигнал повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

Також ми повідомляли, що вночі 24 червня було гучно в Харкові. Ймовірно, що вибухи пролунали за межами міста.