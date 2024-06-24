Воздушная тревога сейчас, ночью 24 июня, в Украине — какие области оказались в опасности из-за угрозы баллистики и вражеской авиации

Активность тактической авиации и угроза баллистики — какие области в опасности
24 июня 2024 03:45
Активность тактической авиации и угроза баллистики
Воздушная тревога сейчас, ночью в понедельник, 24 июня, была объявлена в семи областях Украины. Красные на карте воздушных тревог Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черниговская, Сумская и Харьковская области.
В Силах обороны юга Украины сообщали об угрозе баллистики и активности вражеской авиации.
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