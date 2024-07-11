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Акція "приведи друга" в Татарстані — як росіяни вербують людей для війни в Україні

11 липня 2024 23:37
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Татарстані платитимуть за вербування новобранця на контракт до російської армії
Російські військові. Фото: росЗМІ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

В Татарстані, 11 липня, стартувала "акція" з грошовою винагородою за вербування новобранця до російської армії. За кожного рекрута платитимуть 100 000 рублів.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Вербувати новобранців до окупаційної армії та отримати нагороду можуть друзі родичі, працівники військкоматів та відомств. 

Російські пропагандистські медіа, сайти органів місцевої влади та регіональна преса заявляють що будь-які фізичні особи можуть надавати рекрутів до загарбницького війська, за винятком засуджених, підслідних і учасників так званих добровольчих загонів. З вербувальниками буде укладатися угода про надання послуг, за якою передбачена фінансова компенсація.

Нагадаємо, 5 липня в Татарстані значно збільшили суму одноразової виплати за укладання контракту на 500 тис. рублів, піднявши її з 1 млн до 1,5 млн рублів. 

Раніше ми писали, що ситуація у Вовчанську Харківської області продовжує залишатися напруженою. Армія Росії переправилася через річку в центрі міста.

Тим часом українські прикордонники показали, як знищили ворожу піхоту на Вовчанському напрямку.

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