ССО знищили 15 човнів окупантів на Херсонщині

Знищили 15 човнів окупантів на Херсонщині — в ССО показали ефектні відеокадри
Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують ліквідовувати російську техніку. Вони показали, як знищили 15 ворожих човнів.
Відео опублікувала пресслужба ССО у середу, 10 червня.
Знищення човнів окупантів
Оператори з 73-го морського центру ССО під час проведення розвідки військові виявили п'ятнадцять російських човнів різних класівна Херсонському напрямку. Для знищення ворожих суден було застосовано безпілотні літальні апарати з системою скиду.
"Жоден із них більше не перевезе російських військових", — зазначили в ССО.
Нагадаємо, спецпризначенці СБУ повідомили, скільки російської піхоти й техніки вони знищили за два тижні.
Також ми писали, що бійці Третьої окремої штурмової бригади на фронті знищили дві російські самохідні артилерійські установки. Для цього українські військові застосували FPV-дрони.
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