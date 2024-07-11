ССО знищили 15 човнів окупантів на Херсонщині

Знищення російських кораблів. Фото: скриншот

Військові Сил спеціальних операцій ЗСУ продовжують ліквідовувати російську техніку. Вони показали, як знищили 15 ворожих човнів.

Відео опублікувала пресслужба ССО у середу, 10 червня.

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Знищення човнів окупантів

Оператори з 73-го морського центру ССО під час проведення розвідки військові виявили п'ятнадцять російських човнів різних класівна Херсонському напрямку. Для знищення ворожих суден було застосовано безпілотні літальні апарати з системою скиду.

"Жоден із них більше не перевезе російських військових", — зазначили в ССО.

Нагадаємо, спецпризначенці СБУ повідомили, скільки російської піхоти й техніки вони знищили за два тижні.

Також ми писали, що бійці Третьої окремої штурмової бригади на фронті знищили дві російські самохідні артилерійські установки. Для цього українські військові застосували FPV-дрони.