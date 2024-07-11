ССО уничтожили 15 лодок окупантов в Херсонской области

Уничтожение российских лодок. Фото: скриншот

Военные силы специальных операций ВСУ продолжают ликвидировать российскую технику. Они показали, как уничтожили 15 вражеских лодок.

Видео опубликовала пресс-служба ССО в среду, 10 июня.

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Операторы из 73-го морского центра ССО во время проведения разведки военные обнаружили пятнадцать российских лодок разных классов на Херсонском направлении. Для уничтожения вражеских судов были использованы беспилотные летательные аппараты с системой сброса.

"Ни один из них больше не перевезет российских военных", — отметили в ССО.

Напомним, спецназовцы СБУ сообщили, сколько российской пехоты и техники они уничтожили за две недели.

Также мы писали, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на фронте уничтожили две российские самоходные артиллерийские установки. Для этого украинские военные применили FPV-дроны.