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Уничтожили 15 лодок оккупантов в Херсонской области — в ССО показали эффектные видеокадры

11 июля 2024 00:17
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Бригадир София
редактор
ССО уничтожили 15 лодок окупантов в Херсонской области
Уничтожение российских лодок. Фото: скриншот
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Военные силы специальных операций ВСУ продолжают ликвидировать российскую технику. Они показали, как уничтожили 15 вражеских лодок.

Видео опубликовала пресс-служба ССО в среду, 10 июня.

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Операторы из 73-го морского центра ССО во время проведения разведки военные обнаружили пятнадцать российских лодок разных классов на Херсонском направлении. Для уничтожения вражеских судов были использованы беспилотные летательные аппараты с системой сброса.

"Ни один из них больше не перевезет российских военных", — отметили в ССО.

Напомним, спецназовцы СБУ сообщили, сколько российской пехоты и техники они уничтожили за две недели.

Также мы писали, что бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на фронте уничтожили две российские самоходные артиллерийские установки. Для этого украинские военные применили FPV-дроны.

война ВСУ Украина военные дроны война в Украине потери оккупантов FPV-дроны

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