В Татарстане будут платить за вербовку новобранца на контракт в российскую армию

Российские военные. Фото: росСМИ

В Татарстане, 11 июля, стартовала "акция" с денежным вознаграждением за вербовку новобранца в российскую армию. За каждого рекрута будут платить 100 000 рублей.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Вербовать новобранцев в оккупационную армию и получить награду могут друзья родственники, работники военкоматов и ведомств.

Российские пропагандистские медиа, сайты органов местной власти и региональная пресса заявляют, что любые физические лица могут предоставлять рекрутов в захватническое войско, за исключением осужденных, подследственных и участников так называемых добровольческих отрядов. С вербовщиками будет заключаться соглашение о предоставлении услуг, согласно которому предусмотрена финансовая компенсация.

Напомним, 5 июля в Татарстане значительно увеличили сумму единовременной выплаты за заключение контракта на 500 тыс. рублей, подняв ее с 1 млн. до 1,5 млн. рублей.

Ранее мы писали, что ситуация в Волчанске Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Армия России переправилась через реку в центре города.

Тем временем, украинские пограничники показали, как уничтожили вражескую пехоту на Волчанском направлении.