Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 02.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 2 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 2 грудня

Читайте також:

DeepState

Станом на 02.12.2023 немає оновленої інформації. Ми одразу повідомимо вам актуальні дані, а поки нагадаємо, що російські окупанти станом на 01.12.2023 просунулися у східній частині Степового на Авдіївському напрямку.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 67 бойових зіткнень з російськими військами в районі:

Сіньківки Харківської області

Стельмахівки Луганської області,

Серебрянського лісництва Луганської області,

Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки Донецької області.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що станом на сьогодні, 2 грудня, українські війська продовжують наступати на Бахмутському напрямку. Як повідомляє Генштаб, ЗСУ ведуть штурмові дії на південь від Бахмута.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 грудня 2023 року

Наразі немає актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 2 грудня 2023 року. Ми одразу оновимо інформацію, а поки нагадаємо:

За добу сталось 82 бойові зіткнення. ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — сім атак біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області;

— сім атак біля Синьківки, північно-східніше Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області; на Лиманському — шість атак в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області;

— шість атак в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області; на Бахмутському — 24 атаки поблизу Богданівки, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. ЗСУ продовжують вести штурмові дії південніше Бахмута;

Танк українських військових. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдіївському — 20 атак біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області;

— 20 атак біля Степового, Новокалинового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного, Первомайського Донецької області; на Мар’їнському — 10 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області;

— 10 атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області; на Запорізькому — 11 атак біля Роботиного та чотири атаки західніше Вербового Запорізької області.

Нагадаємо, десантна операція Збройних сил України через Дніпро на лівобережжя Херсонщини можлива після замерзання річки. Але при цьому товщина льоду має становити понад 1 метр.