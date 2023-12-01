Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Прихід зими розпочинає нову фазу війни, — Зеленський розповів про контрнаступ arrow

Прихід зими розпочинає нову фазу війни, — Зеленський розповів про контрнаступ

1 грудня 2023 09:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Прихід зими розпочинає нову фазу війни, — Зеленський розповів про контрнаступ
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео The Associated Press
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Прихід зими знаменує собою нову фазу 21-місячної повномасштабної війни з Росією. Вона вплине на ситуацію на фронті, цивільне населення та експорт зерна.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press.

Читайте також:

 

Нова фаза війни з РФ

Зеленський зазначив, що настання війни призведе до нової фази війни. За його словами, зима вплине на ситуацію на фронті України, цивільних громадян. Крім того, на експорт українського зерна. Він додав, що очікує відновлення інтенсивних російських повітряних атак.

Невдалий контрнаступ ЗСУ

Президент визнав літній контрнаступ ЗСУ невдалим і вказав, що він не дав результатів, на які багато хто сподівався.

"Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу сильно скаржитися", — сказав Зеленський.

Війна на Близькому Сході відвернула увагу від України

Президент підтвердив, що конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом загрожує відвернути увагу від війни в Україні.

"Бачимо навіть наслідки того, що глобальне суспільство через трагедію Близького Сходу переключилось і це факт, і не визнавати це може тільки сліпий", — наголосив президент.

Щодо виборів, то глава держави переконаний, що вони мають відбутися, як тільки безпека України буде стабілізована.

Нагадаємо, російська пропаганда може використати на свою користь відмову від виборів під час війни в Україні та розчаруваннями щодо успіхів ЗСУ на фронті.

Додамо, збільшення інтенсивності російських атак по території України робить іноземну підтримку ще важливішою. Тому НАТО буде продовжувати надавати Україні військово-гуманітарну підтримку.  

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі