Прихід зими розпочинає нову фазу війни, — Зеленський розповів про контрнаступ

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео The Associated Press

Прихід зими знаменує собою нову фазу 21-місячної повномасштабної війни з Росією. Вона вплине на ситуацію на фронті, цивільне населення та експорт зерна.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Associated Press.

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Зеленський зазначив, що настання війни призведе до нової фази війни. За його словами, зима вплине на ситуацію на фронті України, цивільних громадян. Крім того, на експорт українського зерна. Він додав, що очікує відновлення інтенсивних російських повітряних атак.

Невдалий контрнаступ ЗСУ

Президент визнав літній контрнаступ ЗСУ невдалим і вказав, що він не дав результатів, на які багато хто сподівався.

"Дивіться, ми не відступаємо, я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі. Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всю зброю, яку хотіли, я не можу бути задоволений, але я також не можу сильно скаржитися", — сказав Зеленський.

Війна на Близькому Сході відвернула увагу від України

Президент підтвердив, що конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом загрожує відвернути увагу від війни в Україні.

"Бачимо навіть наслідки того, що глобальне суспільство через трагедію Близького Сходу переключилось і це факт, і не визнавати це може тільки сліпий", — наголосив президент.

Щодо виборів, то глава держави переконаний, що вони мають відбутися, як тільки безпека України буде стабілізована.

Нагадаємо, російська пропаганда може використати на свою користь відмову від виборів під час війни в Україні та розчаруваннями щодо успіхів ЗСУ на фронті.

Додамо, збільшення інтенсивності російських атак по території України робить іноземну підтримку ще важливішою. Тому НАТО буде продовжувати надавати Україні військово-гуманітарну підтримку.