Приход зимы начинает новую фазу войны, — Зеленский рассказал о контрнаступлении

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео The Associated Press

Приход зимы знаменует собой новую фазу 21-месячной полномасштабной войны с Россией. Она повлияет на ситуацию на фронте, гражданское население и экспорт зерна.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Associated Press.

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Зеленский отметил, что наступление войны приведет к новой фазе войны. По его словам, зима повлияет на ситуацию на фронте Украины, гражданское население. Кроме того, экспорт украинского зерна. Он добавил, что ожидает возобновление интенсивных российских воздушных атак.

Неудачное контрнаступление ВСУ

Президент признал летнее контрнаступление ВСУ неудачным и указал, что оно не дало результатов, на которые многие надеялись.

"Смотрите, мы не отступаем, я доволен. Мы воюем со второй армией в мире. Мы теряем людей, я не доволен. Мы не получили все оружие, которое хотели, я не могу быть доволен, но я тоже не могу сильно жаловаться", — сказал Зеленский.

Война на Ближнем Востоке отвлекла внимание Украины

Президент подтвердил, что конфликт между Израилем и ХАМАСом угрожает отвлечь внимание от войны в Украине.

"Видим даже последствия того, что глобальное общество из-за трагедии Ближнего Востока переключилось и это факт, и не признавать это может только слепой", — подчеркнул президент.

Что касается выборов, то глава государства убежден, что они должны состояться, как только безопасность Украины будет стабилизирована.

Напомним, российская пропаганда может использовать в свою пользу отказ от выборов во время войны в Украине и разочарования успехов ВСУ на фронте.

Добавим, увеличение интенсивности российских атак по территории Украины делает иностранную поддержку еще более важной. Поэтому НАТО будет продолжать оказывать Украине военно-гуманитарную поддержку.