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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

2 декабря 2023 07:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 02.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 2 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 декабря.

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DeepState

По состоянию на 02.12.2023 г. нет обновленной информации. Мы сразу сообщим вам актуальные данные, а пока напомним, что российские оккупанты по состоянию на 01.12.2023 продвинулись в восточной части Степного на Авдеевском направлении.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 67 боевых столкновений с российскими войсками в районе:

  • Синьковки Харьковской области
  • Стельмаховки Луганской области,
  • Серебрянского лесничества Луганской области,
  • Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещевки и Андреевки Донецкой области.
Карта боевых действий в Запорожском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий в Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 2 декабря, украинские войска продолжают наступать на Бахмутском направлении. Как сообщает Генштаб, ВСУ ведут штурмовые действия к югу от Бахмута.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 декабря 2023 года

Пока нет актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 2 декабря 2023 года. Мы сразу обновим информацию, а пока напомним:

За сутки произошло 82 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

  • на Купянском — семь атак возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;
  • на Лиманском — шесть атак в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области;
  • на Бахмутском — 24 атаки вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. ВСУ продолжают вести штурмовые действия южнее Бахмута;
Танк украинских военных
Танк украинских военных. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Авдеевском — 20 атак возле Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области;
  • на Марьинском — 10 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
  • на Запорожском — 11 атак возле Роботино и четыре атаки западнее Вербового Запорожской области.

Напомним, десантная операция Вооруженных сил Украины через Днепр на левобережье Херсонщины возможна после замерзания реки . Но при этом толщина льда должна превышать 1 метр.

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