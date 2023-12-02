Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 02.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 2 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 декабря.
DeepState
По состоянию на 02.12.2023 г. нет обновленной информации. Мы сразу сообщим вам актуальные данные, а пока напомним, что российские оккупанты по состоянию на 01.12.2023 продвинулись в восточной части Степного на Авдеевском направлении.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные провели 67 боевых столкновений с российскими войсками в районе:
- Синьковки Харьковской области
- Стельмаховки Луганской области,
- Серебрянского лесничества Луганской области,
- Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещевки и Андреевки Донецкой области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 2 декабря, украинские войска продолжают наступать на Бахмутском направлении. Как сообщает Генштаб, ВСУ ведут штурмовые действия к югу от Бахмута.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 декабря 2023 года
Пока нет актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 2 декабря 2023 года. Мы сразу обновим информацию, а пока напомним:
За сутки произошло 82 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:
- на Купянском — семь атак возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;
- на Лиманском — шесть атак в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области;
- на Бахмутском — 24 атаки вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. ВСУ продолжают вести штурмовые действия южнее Бахмута;
- на Авдеевском — 20 атак возле Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области;
- на Марьинском — 10 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;
- на Запорожском — 11 атак возле Роботино и четыре атаки западнее Вербового Запорожской области.
Напомним, десантная операция Вооруженных сил Украины через Днепр на левобережье Херсонщины возможна после замерзания реки . Но при этом толщина льда должна превышать 1 метр.
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