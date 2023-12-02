Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 02.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 2 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 декабря.

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DeepState

По состоянию на 02.12.2023 г. нет обновленной информации. Мы сразу сообщим вам актуальные данные, а пока напомним, что российские оккупанты по состоянию на 01.12.2023 продвинулись в восточной части Степного на Авдеевском направлении.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 67 боевых столкновений с российскими войсками в районе:

Синьковки Харьковской области

Стельмаховки Луганской области,

Серебрянского лесничества Луганской области,

Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клещевки и Андреевки Донецкой области.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что на сегодня, 2 декабря, украинские войска продолжают наступать на Бахмутском направлении. Как сообщает Генштаб, ВСУ ведут штурмовые действия к югу от Бахмута.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 2 декабря 2023 года

Пока нет актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 2 декабря 2023 года. Мы сразу обновим информацию, а пока напомним:

За сутки произошло 82 боевых столкновения. ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

на Купянском — семь атак возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области;

— семь атак возле Синьковки, северо-восточнее Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области; на Лиманском — шесть атак в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области;

— шесть атак в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Торского Донецкой области; на Бахмутском — 24 атаки вблизи Богдановки, Андреевки и Клещиевки Донецкой области. ВСУ продолжают вести штурмовые действия южнее Бахмута;

Танк украинских военных. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Авдеевском — 20 атак возле Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области;

— 20 атак возле Степного, Новокалинового, Авдеевки, Тоненького, Северного, Первомайского Донецкой области; на Марьинском — 10 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области;

— 10 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области; на Запорожском — 11 атак возле Роботино и четыре атаки западнее Вербового Запорожской области.

Напомним, десантная операция Вооруженных сил Украины через Днепр на левобережье Херсонщины возможна после замерзания реки . Но при этом толщина льда должна превышать 1 метр.