Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 03.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 3 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 3 грудня.

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DeepState

Російські окупанти продовжують спроби натсупу. У південній частині ворог майже дійшов до західної околиці в одному з кварталів. А в північній частині росіянам так і не дали закріпитися у кварталах по вулицях Івана Франка та Лесі Українки, де тричі фіксували присутність ворога.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Крім того, окупанти зайшли на позиції 45-го ОСБ. Під час зачистки вони наткнулися на бліндаж, в якому сиділи наші хлопці. Вони були вимушені здаватися через нестачу БК.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 69 бойових зіткнень із російськими військами поблизу:

Сіньківки, Петропавлівки, Іванівки Харківської області

Стельмахівки Луганської області,

Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області,

на захід у Старомайорському Донецької області,

на захід та північний захід у Вербовій Запорізької області.

Карта бойових дій на Запорізькому напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Погані погодні умови продовжують уповільнювати темпи бойових дій України та Росії по всій лінії фронту, але не зупинили їх повністю.

Погода не впливає на вогонь російської артилерії на Бахмутському напрямку. Сильний вітер біля Бахмута та на заході Запорізької області не дозволив російським військам використовувати безпілотники та артилерію протягом останніх двох днів.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Російські війська можуть пересуватися лише на гусеничних машинах, а українські сили продовжують інтенсивний артилерійський вогонь, незважаючи на погані погодні умови на заході Запорізької області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 грудня 2023 року

Наразі немає актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 3 грудня 2023 року. Ми одразу оновимо інформацію, а поки нагадаємо ситуація за 2 грудня:

Протягом останніх 24 годин сталося 84 бойові сутички. Противник виконав дві ракетні та 30 повітряних атак, а також провів 71 артилерійський обстріл із систем залпового вогню.

На Куп'янському напрямку противник вчинив наступальні дії в районах Синьківки на Харківщині та Стельмахівки на Луганщині, де наші захисники успішно відбили 13 атак.

На Бахмутському напрямку ворог атакував у районах Григорівки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині, але 21 його атака була успішно відбита. Втім, ЗСУ продовжують активні дії на південь від Бахмута в Донецькій області, завдаючи ворогові збитків у живій силі та техніці, зміцнюючись на зайнятих позиціях.

На Авдіївському напрямку противник намагається оточити Авдіївку, але наші військові надійно утримують оборону, завдаючи супротивникові суттєвих втрат.

На Запорізькому напрямку ворог вісім разів намагався відновити втрачені позиції в районі Роботиного та на заході від Вербового у Запорізькій області, проте його атаки були безрезультатними, і наші війська відбили ще чотири атаки.

Крім того, українські військові ведуть наступальні операції на Мелітопольському напрямку, завдаючи ворогові збитків у живій силі та техніці, виснажуючи його вздовж усього фронту.

Нагадаємо, на Хмельниччині, під час повітряної тривоги, 3 грудня, спрацювала ППО. Попередньо, обійшлося без пошкоджень.