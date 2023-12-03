Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 03.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 3 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 3 декабря.

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DeepState

Российские оккупанты продолжают попытки натсупа. В южной части враг почти дошел до западной окраины в одном из кварталов. А в северной части россиянам так и не дали закрепиться в кварталах по улицам Ивана Франко и Леси Украинки, где трижды фиксировали присутствие врага.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Кроме того, оккупанты зашли на позиции 45-го ОСБ. Во время зачистки они наткнулись на блиндаж, где сидели наши ребята. Они были вынуждены сдаваться из-за нехватки БК.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 69 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:

Сеньковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области

Стельмаховки Луганской области,

Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области,

на запад в Старомайорском Донецкой области,

к западу и северо-западу в Вербовой Запорожской области.

Карта боевых действий в Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Плохие погодные условия продолжают замедлять темпы боевых действий Украины и России по всей фронтовой линии, но не остановили их полностью.

Погода не влияет на огонь русской артиллерии на Бахмутском направлении. Сильный ветер у Бахмута и на западе Запорожской области не позволил российским войскам использовать беспилотники и артиллерию в течение последних двух дней.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Российские войска могут передвигаться только по гусеничным машинам, а украинские силы продолжают интенсивный артиллерийский огонь, несмотря на плохие погодные условия на западе Запорожской области.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 3 декабря 2023 года

Пока нет актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 3 декабря 2023 года. Мы сразу обновим информацию, а пока напомним ситуация за 2 декабря:

За последние 24 часа произошло 84 боевых столкновения. Противник выполнил две ракетные и 30 воздушных атак, а также произвел 71 артиллерийский обстрел из систем залпового огня.

На Купянском направлении противник совершил наступательные действия в районах Синьковки Харьковщины и Стельмаховки Луганской области, где наши защитники успешно отбили 13 атак.

На Бахмутском направлении враг атаковал в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, но 21 его атака была успешно отбита. Впрочем, ВСУ продолжают активные действия к югу от Бахмута в Донецкой области, нанося врагу ущерб в живой силе и технике, укрепляясь на занятых позициях.

На Авдеевском направлении противник пытается окружить Авдеевку, но наши военные надежно удерживают оборону, нанося противнику существенные потери.

В Запорожском направлении враг восемь раз пытался восстановить утраченные позиции в районе Роботиного и к западу от Вербового в Запорожской области, однако его атаки были безрезультатными, и наши войска отбили еще четыре атаки.

Кроме того, украинские военные ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении , нанося врагу ущерб в живой силе и технике, истощая его вдоль всего фронта.

Напомним, в Хмельницкой области, во время воздушной тревоги, 3 декабря, сработало ПВО. Предварительно обошлось без повреждений.