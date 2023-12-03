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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

3 декабря 2023 07:46
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 03.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 3 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 3 декабря.

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DeepState

Российские оккупанты продолжают попытки натсупа. В южной части враг почти дошел до западной окраины в одном из кварталов. А в северной части россиянам так и не дали закрепиться в кварталах по улицам Ивана Франко и Леси Украинки, где трижды фиксировали присутствие врага.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Кроме того, оккупанты зашли на позиции 45-го ОСБ. Во время зачистки они наткнулись на блиндаж, где сидели наши ребята. Они были вынуждены сдаваться из-за нехватки БК.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

  • Украинские военные провели 69 боевых столкновений с российскими войсками вблизи:
  • Сеньковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области
  • Стельмаховки Луганской области,
  • Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области,
  • на запад в Старомайорском Донецкой области,
  • к западу и северо-западу в Вербовой Запорожской области.
Карта боевых действий в Запорожском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий в Запорожском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Плохие погодные условия продолжают замедлять темпы боевых действий Украины и России по всей фронтовой линии, но не остановили их полностью.

Погода не влияет на огонь русской артиллерии на Бахмутском направлении. Сильный ветер у Бахмута и на западе Запорожской области не позволил российским войскам использовать беспилотники и артиллерию в течение последних двух дней.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Российские войска могут передвигаться только по гусеничным машинам, а украинские силы продолжают интенсивный артиллерийский огонь, несмотря на плохие погодные условия на западе Запорожской области.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 3 декабря 2023 года

Пока нет актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на 3 декабря 2023 года. Мы сразу обновим информацию, а пока напомним ситуация за 2 декабря:

За последние 24 часа произошло 84 боевых столкновения. Противник выполнил две ракетные и 30 воздушных атак, а также произвел 71 артиллерийский обстрел из систем залпового огня.

На Купянском направлении противник совершил наступательные действия в районах Синьковки Харьковщины и Стельмаховки Луганской области, где наши защитники успешно отбили 13 атак.

На Бахмутском направлении враг атаковал в районах Григоровки, Богдановки, Ивановского, Клищиевки и Андреевки Донецкой области, но 21 его атака была успешно отбита. Впрочем, ВСУ продолжают активные действия к югу от Бахмута в Донецкой области, нанося врагу ущерб в живой силе и технике, укрепляясь на занятых позициях.

На Авдеевском направлении противник пытается окружить Авдеевку, но наши военные надежно удерживают оборону, нанося противнику существенные потери.

В Запорожском направлении враг восемь раз пытался восстановить утраченные позиции в районе Роботиного и к западу от Вербового в Запорожской области, однако его атаки были безрезультатными, и наши войска отбили еще четыре атаки.

Кроме того, украинские военные ведут наступательные операции на Мелитопольском направлении , нанося врагу ущерб в живой силе и технике, истощая его вдоль всего фронта.

Напомним, в Хмельницкой области, во время воздушной тревоги, 3 декабря, сработало ПВО. Предварительно обошлось без повреждений.

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