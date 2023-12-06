Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 06.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 6 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 6 грудня.

Читайте також:

DeepState

Актуальні дані станом на зараз, 6 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 5 грудня.

Бійці Збройних сил України всіх зусиль докладають, щоб стримати ворога. Так, станом на 06.12.2023 тривають зіткнення біля Лиману Першого та Тернів на Сватівському напрямку.

На Бахмутському напрямку ворог мав частковий успіх біля Хромового та поблизу Бахмута, намагається наступати західніше останнього. Однак окупанти безуспішно атакували біля Кліщіївки, а біля залізниці ЗСУ відкинули ворога.

Карта бойових дій на Сватівському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Також ворог тисне південніше Авдіївського терикона на Авдіївському напрямку, де має незначний успіх. Йдуть бої за Степове, уточнено ЛБЗ східніше Авдіївки. Окупанти дещо просунулися в Первомайському.

На Запорізькому напрямку окупанти лізуть з Вербового, мають незначний успіх.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на середу, 6 грудня, провели бойові зіткнення з російськими окупантами на таких напрямках:

Слобожанському

Лиманському

Бахмутському

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївському

Куп'янському

Мар'їнському

Шахтерському

Запорізькому

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські війська продовжили наступальні дії на лінії Куп'янськ — Святе — Кремінна, в районі Бахмута, в районі Авдіївки, на захід та південний захід від Донецька, у прикордонному районі Донецька та Запорізької області, а також на заході Запорізької області, і просунулися поблизу Авдіївки.

Російські сили швидко відправляють погано навчених новобранців-в'язнів для підкріплення наступальних угруповань в Україні.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Російська окупаційна влада посилює захоплення української власності в окупованому Бердянську Донецької області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 6 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 5 грудня.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили близько 11 атак росіян в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Попри це, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом, за останню добу Сили оборони успішно відбили 18 атак окупантів.

Українські військові на фронті. Фото: 108-а бригада Сил ТрО

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки ворога, який намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 4 грудня, українські дрони завдали дошкульного удару по території нафтобази в окупованому Луганську.