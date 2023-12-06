Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 06.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 6 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 6 декабря.

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DeepState

Актуальные данные по состоянию на сегодняшний день, 6 декабря 2023 года, еще не опубликовали. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 5 декабря.

Бойцы Вооруженных сил Украины все усилия прилагают, чтобы сдержать врага. Так, по состоянию на 06.12.2023 продолжаются столкновения у Лимана Первого и Тернов на Сватовском направлении.

На Бахмутском направлении враг имел частичный успех у Хромового и вблизи Бахмута, пытающегося наступать западнее последнего. Однако оккупанты безуспешно атаковали возле Клещеевки, а у железной дороги ВСУ отбросили врага.

Карта боевых действий на Сватовском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Также враг давит южнее Авдеевского террикона на Авдеевском направлении, где имеет незначительный успех. Идут бои за Степное, уточнены ЛБЗ восточнее Авдеевки. Оккупанты несколько продвинулись в Первомайском.

На Запорожском направлении оккупанты лезут с Вербового, имеют незначительный успех.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на среду, 6 декабря, провели боевые столкновения с российскими оккупантами по следующим направлениям:

Слобожанском

Лиманском

Бахмутском

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевском

Купянском

Марьинском

Шахтерском

Запорожском

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска продолжили наступательные действия на линии Купянск — Свято — Кременная, в районе Бахмута, в районе Авдеевки, западнее и юго-западнее Донецка, в приграничном районе Донецка и Запорожской области, а также на западе Запорожской области и продвинулись вблизи Авдеевки.

Российские силы быстро отправляют плохо обученных новобранцев для подкрепления наступательных группировок в Украине.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Российские оккупационные власти усиливают захват украинской собственности в оккупированном Бердянске Донецкой области.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на сегодняшний день, 6 декабря 2023 года, еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 5 декабря.

За прошедшие сутки на фронте произошло 73 боевых столкновения.

На Бахмутском направлении наши воины отразили около 11 атак россиян в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Несмотря на это, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Всего за последние сутки Силы обороны успешно отразили 18 атак окупантов.

Украинские военные на фронте. Фото: 108-я бригада Сил ТрО

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Напомним, в ночь на понедельник, 4 декабря, украинские дроны нанесли чувствительный удар по территории нефтебазы в оккупированном Луганске.