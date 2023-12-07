Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 07.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 7 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 7 грудня.

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DeepState

Сили Оборони України вчергове відновили втрачені позиції біля Іванівки.

Російські окупанти шукають слабкі місця в обороні і пробують наступати буквально з усіх сторін в напрямку Степового.

Іноді в ході штурму застосовується техніка, але основна бойова одиниця — це піхота.

"Все така ж тактика — ховатися по норах, під парканом, в техніці чи інших укриттях від скидів, дронів та артилерії, а потім далі лізти по трупах у випадку виживання. Щодня наші бійці стримують постійну навалу цих зомбі. Оборона Авдіївки триває", — йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели бойові зіткнення з російськими окупантами на таких напрямках:

Слобожанському

Лиманському

Бахмутському

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Авдіївському

Куп'янському

Мар'їнському

Шахтерському

Запорізькому.

ISW

Російські війська 7 грудня продовжили наступальні дії на рубежі Куп'янськ, Сватове, Кремінна, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

У Генштабі повідомили, що українські війська відбили не менше восьми атак російських військ:

на Куп'янському напрямку в районі Сіньківки та Новоселівського

26 атак російських військ на Лиманському напрямі у районі Терного.

Карта бойових дій на від ISW. Фото: інфографіка ISW

"Російські війська просунулися у районі Синьківки і контролюють близько половини населеного пункту, хоча ISW не виявила візуальних доказів цього", — йдеться в повідомленні.

Глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував кадри, у яких нібито зображений загін "Аїда" чеченського спецназу "Ахмат", який діє Кремінському напрямку.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 грудня 2023 року

Актуального звіту Генштабу ЗСУ станом на зараз, 7 грудня 2023 року, ще немає. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 6 грудня.

За попередню добу на фронті відбулося 97 бойових зіткнень. Окупанти завдали понад 200 ударів з різного типу озброєння, зокрема чотири ракетних, 104 авіаційних та 101 з РСЗВ. Армія РФ била як по позиціях наших військових, так і по населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні.

Українські захисники на фронті. Фото: Генштаб

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили десять атак росіян в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Окрім того, бійці продовжують штурмувати ворога південніше Бахмута та завдають йому колосальних втрат у живій силі, техніці та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку росіяни не полишають спроб оточити Авдіївку, проте наші захисники мужньо стримують ворога та завдають йому значних втрат. Лише за останню добу ЗСУ відбили 25 атак окупантів.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Нагадаємо, українські воїни продовжують нищити ворога та його техніку. Цього разу їм вдалося "відмінусувати" російський транспортний вертоліт за допомогою HIMARS поблизу Лимана на Донеччині.