Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 07.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 7 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 7 декабря.

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DeepState

Силы Обороны Украины в очередной раз восстановили утраченные позиции возле Ивановки.

Российские оккупанты ищут слабые места в обороне и пытаются наступать буквально со всех сторон в направлении Степного.

Иногда в ходе штурма применяется техника, но основная боевая единица — это пехота.

"Все такая же тактика — прятаться по норам, под забором, в технике или других укрытиях от сбросов, дронов и артиллерии, а затем дальше лезть по трупам в случае выживания. Каждый день наши бойцы сдерживают постоянное нашествие этих зомби. Оборона Авдеевки продолжается", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели боевые столкновения с российскими оккупантами по следующим направлениям:

Слобожанском

Лиманском

Бахмутском

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Авдеевском

Купянском

Марьинском

Шахтерском

Запорожский.

ISW

Российские войска 7 декабря продолжили наступательные действия на рубеже Купянск, Сватово, Кременная, но не добились каких-либо подтвержденных успехов.

В Генштабе сообщили, что украинские войска отразили не менее восьми атак российских войск:

на Купянском направлении в районе Синьковки и Новоселовского

26 атак русских войск на Лиманском направлении в районе Терного.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

"Российские войска продвинулись в районе Синьковки и контролируют около половины населенного пункта, хотя ISW не обнаружила визуальных доказательств этого", — говорится в сообщении.

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, в которых якобы изображен отряд "Аида" чеченского спецназа "Ахмат", действующий в Кременском направлении.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 декабря 2023 года

Актуального отчета Генштаба ВСУ по состоянию на сегодняшний день, 7 декабря 2023 года, еще нет. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 6 декабря.

За предыдущие сутки на фронте произошло 97 боевых столкновений. Оккупанты нанесли более 200 ударов с разного типа вооружения, в том числе четыре ракетных, 104 авиационных и 101 с РСЗО. Армия РФ избивала как по позициям наших военных, так и по населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура" , — говорится в сообщении.

Украинские защитники на фронте. Фото: Генштаб

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили десять атак россиян в районах Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области. Кроме того, бойцы продолжают штурмовать врага южнее Бахмута и наносят ему колоссальные потери в живой силе, технике и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении россияне не оставляют попыток оцепить Авдеевку, однако наши защитники мужественно сдерживают врага и наносят ему значительные потери. Только за последние сутки ВСУ отразили 25 атак окупантов.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Напомним, украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз им удалось "отминусировать" российский транспортный вертолет с помощью HIMARS вблизи Лимана Донецкой области.