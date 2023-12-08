Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 08.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 8 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 8 грудня.

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DeepState

Українські військові станом на 08.12.2023 відбили позиції у ворога біля Іванівки на Сватівському напрямку. Також ворог безуспішно атакував біля Спірного на Бахмутському. Тривають бої поблизу Хромового, західніше Бахмута, біля Кліщіївки та Андріївки, на Авдіївському напрямку — біля Тоненького.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

ЗСУ станом на п'ятницю, 8 грудня, провели 56 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

Синьківки на Куп'янському напрямку;

Тернів на Сватівському;

Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському;

на південь до Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського на Авдіївському;

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот

Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському;

на захід до Вербового та Роботиного на Запорізькому.

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ станом на сьогодні, 8 грудня, мають успіхи на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна. За даними російських військкорів, українські військові нещодавно просунулися поблизу Тернів і Ямполівки.

Карта бойових дій в Луганській області від ISW. Фото: інфографіка ISW

"Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 грудня, показують, що російські війська незначно просувалися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Авдіївки", — йдеться в повідомленні ISW.

У Генштабі розповіли, що ЗСУ відбили атаки окупантів:

на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки),

поблизу Степового (5 км на захід від Авдіївки),

Авдіївки,

Сєверного,

Тоненького,

Первомайського (11 км на південний захід Авдіївки).

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 8 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 7 грудня.

За добу відбулось 56 бойових зіткнень українських бійців із ворогом. Так, ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

на Куп’янському — п'ять атак в районі Синьківки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки;

на Лиманському — в районі Тернів. Також окупанти завдали авіаційного удару біля Серебрянського лісництва;

Українські військові під час бойового завдання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Бахмутському — 19 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки;

на Авдіївському — 15 атак в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, де російські військові, за допомогою авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону наших бійців;

на Мар’їнському — п'ять атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки;

на Запорізькому — шість атак західніше Вербового та поблизу Роботиного. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Копанів.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", — йдеться в повідомленні.

Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські воїни продовжують нищити ворога та його техніку. Цього разу їм вдалося "відмінусувати" російський транспортний вертоліт за допомогою HIMARS поблизу Лимана на Донеччині.