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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні

8 грудня 2023 06:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 08.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 8 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 8 грудня.

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DeepState

Українські військові станом на 08.12.2023 відбили позиції у ворога біля Іванівки на Сватівському напрямку. Також ворог безуспішно атакував біля Спірного на Бахмутському. Тривають бої поблизу Хромового, західніше Бахмута, біля Кліщіївки та Андріївки, на Авдіївському напрямку — біля Тоненького.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

ЗСУ станом на п'ятницю, 8 грудня, провели 56 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:

  • Синьківки на Куп'янському напрямку;
  • Тернів на Сватівському;
  • Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському;
  • на південь до Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського на Авдіївському;
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від Liveuamap. Фото: скриншот
  • Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському;
  • на захід до Вербового та Роботиного на Запорізькому.

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ станом на сьогодні, 8 грудня, мають успіхи на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна. За даними російських військкорів, українські військові нещодавно просунулися поблизу Тернів і Ямполівки.

Карта бойових дій в Луганській області від ISW
Карта бойових дій в Луганській області від ISW. Фото: інфографіка ISW

"Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 грудня, показують, що російські війська незначно просувалися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Авдіївки", — йдеться в повідомленні ISW.

У Генштабі розповіли, що ЗСУ відбили атаки окупантів:

  • на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки),
  • поблизу Степового (5 км на захід від Авдіївки),
  • Авдіївки,
  • Сєверного,
  • Тоненького,
  • Первомайського (11 км на південний захід Авдіївки).
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від ISW
Карта бойових дій на Авдіївському напрямку від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 8 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 8 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 7 грудня.

За добу відбулось 56 бойових зіткнень українських бійців із ворогом. Так, ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:

  • на Куп’янському — п'ять атак в районі Синьківки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки;
  • на Лиманському — в районі Тернів. Також окупанти завдали авіаційного удару біля Серебрянського лісництва;
Українські військові під час бойового завдання
Українські військові під час бойового завдання. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Бахмутському — 19 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки;
  • на Авдіївському — 15 атак в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, де російські військові, за допомогою авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону наших бійців;
  • на Мар’їнському — п'ять атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки;
  • на Запорізькому — шість атак західніше Вербового та поблизу Роботиного. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Копанів.

"Протягом доби авіація сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", — йдеться в повідомленні. 

Український захисник на передовій
Український захисник на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, що українські воїни продовжують нищити ворога та його техніку. Цього разу їм вдалося "відмінусувати" російський транспортний вертоліт за допомогою HIMARS поблизу Лимана на Донеччині.

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