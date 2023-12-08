Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 08.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 8 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 8 грудня.
DeepState
Українські військові станом на 08.12.2023 відбили позиції у ворога біля Іванівки на Сватівському напрямку. Також ворог безуспішно атакував біля Спірного на Бахмутському. Тривають бої поблизу Хромового, західніше Бахмута, біля Кліщіївки та Андріївки, на Авдіївському напрямку — біля Тоненького.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
ЗСУ станом на п'ятницю, 8 грудня, провели 56 бойових зіткнень із російськими окупантами поблизу:
- Синьківки на Куп'янському напрямку;
- Тернів на Сватівському;
- Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському;
- на південь до Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського на Авдіївському;
- Мар'їнки та Новомихайлівки на Мар'їнському;
- на захід до Вербового та Роботиного на Запорізькому.
Умовні позначки на карті:
- Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
- Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що ЗСУ станом на сьогодні, 8 грудня, мають успіхи на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна. За даними російських військкорів, українські військові нещодавно просунулися поблизу Тернів і Ямполівки.
"Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 грудня, показують, що російські війська незначно просувалися на схід від Степового (3 км на північний захід від Авдіївки) і на південний схід від Авдіївки", — йдеться в повідомленні ISW.
У Генштабі розповіли, що ЗСУ відбили атаки окупантів:
- на схід від Новобахмутівки (9 км на північний захід від Авдіївки),
- поблизу Степового (5 км на захід від Авдіївки),
- Авдіївки,
- Сєверного,
- Тоненького,
- Первомайського (11 км на південний захід Авдіївки).
Оперативна ситуація в Україні станом на 8 грудня 2023 року
Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 8 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 7 грудня.
За добу відбулось 56 бойових зіткнень українських бійців із ворогом. Так, ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках фронту:
- на Куп’янському — п'ять атак в районі Синьківки. Ворог завдав авіаційного удару в районі Петропавлівки;
- на Лиманському — в районі Тернів. Також окупанти завдали авіаційного удару біля Серебрянського лісництва;
- на Бахмутському — 19 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки;
- на Авдіївському — 15 атак в районах східніше Новобахмутівки, Авдіївки, Тоненького, Первомайського, де російські військові, за допомогою авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону наших бійців;
- на Мар’їнському — п'ять атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки;
- на Запорізькому — шість атак західніше Вербового та поблизу Роботиного. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Копанів.
"Протягом доби авіація сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що українські воїни продовжують нищити ворога та його техніку. Цього разу їм вдалося "відмінусувати" російський транспортний вертоліт за допомогою HIMARS поблизу Лимана на Донеччині.
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