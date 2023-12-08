Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня arrow

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

8 декабря 2023 06:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 08.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 8 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 декабря.

Читайте также:

DeepState

Украинские военные по состоянию на 08.12.2023 отразили позиции у врага у Ивановки на Сватовском направлении. Также враг безуспешно атаковал у Спорного на Бахмутском. Продолжаются бои вблизи Хромового, западнее Бахмута, у Клещеевки и Андреевки, на Авдеевском направлении — у Тоненького.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate
Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

ВСУ по состоянию на пятницу, 8 декабря, провели 56 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

  • Синьковки на Купянском направлении;
  • Тернов на Сватовском;
  • Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки на Бахмутском;
  • на юг до Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского на Авдеевском;
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот
  • Марьинки и Новомихайловки на Марьинском;
  • на запад к Вербову и Роботиному на Запорожском.

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ по состоянию на сегодня, 8 декабря, преуспевают на линии Купянск — Сватово — Кременная. По данным российских военкоров, украинские военные недавно продвинулись вблизи Тернов и Ямполевки.

Карта боевых действий Луганской области от ISW
Карта боевых действий Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

"Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвигались восточнее Степового (3 км северо-западнее Авдеевки) и юго-восточнее Авдеевки", — говорится в сообщении ISW.

В Генштабе рассказали, что ВСУ отразили атаки оккупантов:

  • восточнее Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки),
  • вблизи Степового (5 км к западу от Авдеевки),
  • Авдеевки,
  • Северного,
  • Тоненького,
  • Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от ISW
Карта боевых действий на Авдеевском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 8 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 7 декабря.

За сутки произошло 56 боевых столкновений украинских бойцов с врагом. Так, ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

  • на Купянском — пять атак в районе Синьковки. Враг нанес авиационный удар в районе Петропавловки;
  • на Лиманском — в районе Тернов. Также оккупанты нанесли авиационный удар возле Серебрянского лесничества;
Украинские военные во время боевого задания
Украинские военные во время боевого задания. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
  • на Бахмутском — 19 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки;
  • на Авдеевском — 15 атак в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, где российские военные, с помощью авиации, безуспешно пытались прорвать оборону наших бойцов;
  • на Марьинском — пять атак в районах Марьинки и Новомихайловки;
  • на Запорожском — шесть атак западнее Вербового и вблизи Роботино. Также враг нанес авиационный удар в районе Копанов.

"В течение суток авиация сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", — говорится в сообщении.

Украинский защитник на передовой
Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз им удалось "отминусировать" российский транспортный вертолет с помощью HIMARS вблизи Лимана Донецкой области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме