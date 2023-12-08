Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 08.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 8 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 декабря.
DeepState
Украинские военные по состоянию на 08.12.2023 отразили позиции у врага у Ивановки на Сватовском направлении. Также враг безуспешно атаковал у Спорного на Бахмутском. Продолжаются бои вблизи Хромового, западнее Бахмута, у Клещеевки и Андреевки, на Авдеевском направлении — у Тоненького.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
ВСУ по состоянию на пятницу, 8 декабря, провели 56 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:
- Синьковки на Купянском направлении;
- Тернов на Сватовском;
- Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки на Бахмутском;
- на юг до Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского на Авдеевском;
- Марьинки и Новомихайловки на Марьинском;
- на запад к Вербову и Роботиному на Запорожском.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ по состоянию на сегодня, 8 декабря, преуспевают на линии Купянск — Сватово — Кременная. По данным российских военкоров, украинские военные недавно продвинулись вблизи Тернов и Ямполевки.
"Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвигались восточнее Степового (3 км северо-западнее Авдеевки) и юго-восточнее Авдеевки", — говорится в сообщении ISW.
В Генштабе рассказали, что ВСУ отразили атаки оккупантов:
- восточнее Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки),
- вблизи Степового (5 км к западу от Авдеевки),
- Авдеевки,
- Северного,
- Тоненького,
- Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 декабря 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 8 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 7 декабря.
За сутки произошло 56 боевых столкновений украинских бойцов с врагом. Так, ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:
- на Купянском — пять атак в районе Синьковки. Враг нанес авиационный удар в районе Петропавловки;
- на Лиманском — в районе Тернов. Также оккупанты нанесли авиационный удар возле Серебрянского лесничества;
- на Бахмутском — 19 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки;
- на Авдеевском — 15 атак в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, где российские военные, с помощью авиации, безуспешно пытались прорвать оборону наших бойцов;
- на Марьинском — пять атак в районах Марьинки и Новомихайловки;
- на Запорожском — шесть атак западнее Вербового и вблизи Роботино. Также враг нанес авиационный удар в районе Копанов.
"В течение суток авиация сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", — говорится в сообщении.
Напомним, что украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз им удалось "отминусировать" российский транспортный вертолет с помощью HIMARS вблизи Лимана Донецкой области.
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