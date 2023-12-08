Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 08.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий по состоянию на утро 8 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 8 декабря.

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DeepState

Украинские военные по состоянию на 08.12.2023 отразили позиции у врага у Ивановки на Сватовском направлении. Также враг безуспешно атаковал у Спорного на Бахмутском. Продолжаются бои вблизи Хромового, западнее Бахмута, у Клещеевки и Андреевки, на Авдеевском направлении — у Тоненького.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

ВСУ по состоянию на пятницу, 8 декабря, провели 56 боевых столкновений с российскими оккупантами вблизи:

Синьковки на Купянском направлении;

Тернов на Сватовском;

Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки на Бахмутском;

на юг до Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского на Авдеевском;

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от Liveuamap. Фото: скриншот

Марьинки и Новомихайловки на Марьинском;

на запад к Вербову и Роботиному на Запорожском.

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ по состоянию на сегодня, 8 декабря, преуспевают на линии Купянск — Сватово — Кременная. По данным российских военкоров, украинские военные недавно продвинулись вблизи Тернов и Ямполевки.

Карта боевых действий Луганской области от ISW. Фото: инфографика ISW

"Геолокационные кадры, опубликованные 5 и 6 декабря, показывают, что российские войска незначительно продвигались восточнее Степового (3 км северо-западнее Авдеевки) и юго-восточнее Авдеевки", — говорится в сообщении ISW.

В Генштабе рассказали, что ВСУ отразили атаки оккупантов:

восточнее Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки),

вблизи Степового (5 км к западу от Авдеевки),

Авдеевки,

Северного,

Тоненького,

Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки).

Карта боевых действий на Авдеевском направлении от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 8 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 8 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 7 декабря.

За сутки произошло 56 боевых столкновений украинских бойцов с врагом. Так, ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях фронта:

на Купянском — пять атак в районе Синьковки. Враг нанес авиационный удар в районе Петропавловки;

на Лиманском — в районе Тернов. Также оккупанты нанесли авиационный удар возле Серебрянского лесничества;

Украинские военные во время боевого задания. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

на Бахмутском — 19 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки;

на Авдеевском — 15 атак в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, где российские военные, с помощью авиации, безуспешно пытались прорвать оборону наших бойцов;

на Марьинском — пять атак в районах Марьинки и Новомихайловки;

на Запорожском — шесть атак западнее Вербового и вблизи Роботино. Также враг нанес авиационный удар в районе Копанов.

"В течение суток авиация сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника", — говорится в сообщении.

Украинский защитник на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику. На этот раз им удалось "отминусировать" российский транспортный вертолет с помощью HIMARS вблизи Лимана Донецкой области.