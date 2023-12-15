Карти від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW)

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 14 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 14 грудня.

Читайте також:

DeepState

Українські військові продовжують відбивати землі від російського загарбника.

Тим часом ворог просувається біля Степового, Невельського та в Мар'їнці. Противник відновив контроль над териконом шахти імені Гагаріна.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

При цьому, Сили Оборони продовжують утримувати ці позиції. Навіть коли ворог висаджує свій десант, хлопцям вдається ліквідувати окупантів.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 82 бойових зіткнення з російськими силами в районі:

Сіньківки Харківської області,

на південь від Тернів Донецької області, Іванівського,

Кліщіївки та Андріївки Донецької області,

на південь від Новобахмутівки, Авдіївки,

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

на південь від Північного, Первомайського та Невельського Донецької області,

Новомихайлівки Донецька область, схід та на північний захід від Вербового Запорізької області.

ISW

У п'ятницю, 15 грудня, російські війська продовжили наступальні дії на рубежі:

Куп'янськ-Сватово-Крем'яна,

в районі Бахмута,

в районі Авдіївки,

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

на захід та південний захід від Донецька,

у прикордонному районі Донецька та Запорізької області,

а також на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.

"Окупаційна влада продовжує зусилля зі знищення української національної та історичної ідентичності", — йдеться в повідомленні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 15 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 15 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 14 грудня.

Протягом доби відбулось 82 бойових зіткнення. Ворог завдав 4 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив 29 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", — йдеться в повідомленні.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб

Бойові зіткнення тривали:

На Волинському та Поліському напрямках.

На Сіверському та Слобожанському напрямках.

На Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку Сили оборони.

На Бахмутському напрямку.

На Авдіївському напрямку ворога.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони.

На Шахтарському напрямку.

На Запорізькому напрямку.

На Херсонському напрямку.

Нагадаємо, окупаційні війська кинули своїх солдатів на Авдіївський напрямок без води та їжі та попри обмороження, вони продовжують наступати. Бійці Збройних сил України ліквідовують у колосальних масштабах ворожу піхоту та їх техніку.