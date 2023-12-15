Карты от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW)

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 15 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 15 декабря.
DeepState
Украинские военные продолжают отбивать землю от российского захватчика.
Тем временем враг продвигается у Степного, Невельского и в Марьинке. Противник возобновил контроль над терриконом шахты имени Гагарина.
При этом Силы Обороны продолжают удерживать эти позиции. Даже когда враг высаживает свой десант, ребятам удается ликвидировать окупантов.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные провели 82 боевых столкновения с российскими силами в районе:
- Сеньковки Харьковской области,
- к югу от Тернов Донецкой области, Ивановского,
- Клещеевки и Андреевки Донецкой области,
- к югу от Новобахмутовки, Авдеевки,
- к югу от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области,
- Новомихайловки Донецкая область, восток и северо-западнее Вербового Запорожской области.
ISW
В пятницу, 15 декабря, российские войска продолжили наступательные действия на рубеже:
- Купянск-Сватово-Кременная,
- в районе Бахмута,
- в районе Авдеевки,
- к западу и юго-западу от Донецка,
- в приграничном районе Донецка и Запорожской области,
- а также на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.
"Оккупационная власть продолжает усилия по уничтожению украинской национальной и исторической идентичности" , — говорится в сообщении.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 декабря 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 15 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 14 декабря.
В течение суток произошло 82 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.
Боевые столкновения продолжались:
- На Волынском и Полесском направлениях.
- На Северском и Слобожанском направлениях.
- На Купянском направлении.
- На Лиманском направлении Силы обороны.
- На Бахмутском направлении.
- На Авдеевском направлении врага.
- На Марьинском направлении Силы обороны.
- На Шахтерском направлении.
- В Запорожском направлении.
- На Херсонском направлении.
Напомним, оккупационные войска бросили своих солдат на Авдеевское направление без воды и еды и, несмотря на обморожение, они продолжают наступать. Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидируют в колоссальных масштабах вражескую пехоту и их технику.
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