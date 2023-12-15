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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

15 декабря 2023 07:45
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карты от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW)
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 15 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 15 декабря.

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DeepState

Украинские военные продолжают отбивать землю от российского захватчика.

Тем временем враг продвигается у Степного, Невельского и в Марьинке. Противник возобновил контроль над терриконом шахты имени Гагарина.

Карта боевых действий от Deepstate
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

При этом Силы Обороны продолжают удерживать эти позиции. Даже когда враг высаживает свой десант, ребятам удается ликвидировать окупантов.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 82 боевых столкновения с российскими силами в районе:

  • Сеньковки Харьковской области,
  • к югу от Тернов Донецкой области, Ивановского,
  • Клещеевки и Андреевки Донецкой области,
  • к югу от Новобахмутовки, Авдеевки,
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот
  • к югу от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области,
  • Новомихайловки Донецкая область, восток и северо-западнее Вербового Запорожской области.

ISW

В пятницу, 15 декабря, российские войска продолжили наступательные действия на рубеже:

  • Купянск-Сватово-Кременная,
  • в районе Бахмута,
  • в районе Авдеевки,
Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW
  • к западу и юго-западу от Донецка,
  • в приграничном районе Донецка и Запорожской области,
  • а также на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.

"Оккупационная власть продолжает усилия по уничтожению украинской национальной и исторической идентичности" , — говорится в сообщении.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 15 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 14 декабря.

В течение суток произошло 82 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

На картинке может быть: 2 человека и люди стреляют из круглого стенда
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Боевые столкновения продолжались:

  • На Волынском и Полесском направлениях.
  • На Северском и Слобожанском направлениях.
  • На Купянском направлении.
  • На Лиманском направлении Силы обороны.
  • На Бахмутском направлении.
  • На Авдеевском направлении врага.
  • На Марьинском направлении Силы обороны.
  • На Шахтерском направлении.
  • В Запорожском направлении.
  • На Херсонском направлении.

Напомним, оккупационные войска бросили своих солдат на Авдеевское направление без воды и еды и, несмотря на обморожение, они продолжают наступать. Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидируют в колоссальных масштабах вражескую пехоту и их технику.

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