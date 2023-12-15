Карты от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW)

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 15 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 15 декабря.

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DeepState

Украинские военные продолжают отбивать землю от российского захватчика.

Тем временем враг продвигается у Степного, Невельского и в Марьинке. Противник возобновил контроль над терриконом шахты имени Гагарина.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

При этом Силы Обороны продолжают удерживать эти позиции. Даже когда враг высаживает свой десант, ребятам удается ликвидировать окупантов.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные провели 82 боевых столкновения с российскими силами в районе:

Сеньковки Харьковской области,

к югу от Тернов Донецкой области, Ивановского,

Клещеевки и Андреевки Донецкой области,

к югу от Новобахмутовки, Авдеевки,

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

к югу от Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области,

Новомихайловки Донецкая область, восток и северо-западнее Вербового Запорожской области.

ISW

В пятницу, 15 декабря, российские войска продолжили наступательные действия на рубеже:

Купянск-Сватово-Кременная,

в районе Бахмута,

в районе Авдеевки,

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

к западу и юго-западу от Донецка,

в приграничном районе Донецка и Запорожской области,

а также на западе Запорожской области и на отдельных участках продвинулись вперед.

"Оккупационная власть продолжает усилия по уничтожению украинской национальной и исторической идентичности" , — говорится в сообщении.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 15 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 15 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 14 декабря.

В течение суток произошло 82 боевых столкновения. Враг нанес 4 ракетных и 32 авиационных удара, совершил 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", — говорится в сообщении.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб

Боевые столкновения продолжались:

На Волынском и Полесском направлениях.

На Северском и Слобожанском направлениях.

На Купянском направлении.

На Лиманском направлении Силы обороны.

На Бахмутском направлении.

На Авдеевском направлении врага.

На Марьинском направлении Силы обороны.

На Шахтерском направлении.

В Запорожском направлении.

На Херсонском направлении.

Напомним, оккупационные войска бросили своих солдат на Авдеевское направление без воды и еды и, несмотря на обморожение, они продолжают наступать. Бойцы Вооруженных сил Украины ликвидируют в колоссальных масштабах вражескую пехоту и их технику.