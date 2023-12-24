Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 24.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 24 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 24 грудня.

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DeepState

Станом на 24.12.2023 немає актуальних карт від DeepState. Ми одразу оприлюднимо інформацію, як тільки вона з'явиться, а поки нагадаємо про ситуацію на фронті станом на 23 грудня.

"Ворог не зумів закріпитися східніше Богданівки, уточнено — район Хромового та Спірного", — йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій від DeepState. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

ЗСУ станом на суботу, 23 грудня, провели 57 бойових зіткнень з російськими окупантами на таких напрямках передової:

Куп’янському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському;

Шахтарському;

Запорізькому;

Херсонському.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

В Інституті вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська незначно просунулися на лівому березі річки Дніпра в Херсонській області та використовують у цій місцевості хімічну зброю.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 24 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 23 грудня.

За добу сталось відбулось 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 11 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив 21 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

На Куп’янському напрямку — 16 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському — вісім атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському — 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському — чотири атаки.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку — 17 атак.

Техніка ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни та використовує тактику терору. Загарбники здійснюють обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.