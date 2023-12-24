Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 24.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 24 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями российско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 24 декабря.

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DeepState

По состоянию на 24.12.2023 г. нет актуальных карт от DeepState. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним о ситуации на фронте на 23 декабря.

"Враг не сумел закрепиться восточнее Богдановки, уточнено — район Хромового и Спорного", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от DeepState. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

ВСУ по состоянию на субботу, 23 декабря, провели 57 боевых столкновений с российскими оккупантами по таким направлениям:

Купянском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Марьинском;

Шахтерском;

Запорожском;

Херсонском.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что российские войска незначительно продвинулись на левом берегу Днепра в Херсонской области и используют в этой местности химическое оружие.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на данный момент, 24 декабря 2023 года, еще не был опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 23 декабря.

За сутки произошло 57 боевых столкновений. Враг нанес 11 ракетных и 14 авиационных ударов, совершил 21 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:

На Купянском направлении — 16 атак врага в районе Синковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском — восемь атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском — 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском — четыре атаки.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении — 17 атак.

Техника ВСУ на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны и использует тактику террора. Захватчики совершают обстрелы как военных, так и гражданских объектов.