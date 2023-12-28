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Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні

28 грудня 2023 07:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 28.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 28 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 28 грудня.

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DeepState

Станом на 28.12.2023 мапа від DeepState виглядає наступним чином

карта
Карта бойових дій від DeepState. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

ЗСУ станом на суботу, 28 грудня, провели 57 бойових зіткнень з російськими окупантами на таких напрямках передової:

  • Куп’янському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському;
  • Шахтарському;
  • Запорізькому;
  • Херсонському.
мапа
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Інститут вивчення війни повідомляє, що російські загарбники нещодавно просунулися на заході Запорізької області та відбили позиції, які українські війська захопили під час контрнаступу влітку 2023 року. Це сталося після того, як українські сили відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу Роботиного на зиму. 

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Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 28 грудня 2023 року

Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

  • На Куп’янському напрямку — 9 атак ворога в районі Синьківки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському — вісім атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.
  • На Авдіївському — 23 атаки ворога східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, а також 17 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.
  • На Мар’їнському — чотири атаки.
  • На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога західніше Старомайорського Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили всі атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.
  • На Херсонському напрямку — 17 атак.
Техника ВСУ
Техніка ЗСУ на передовій. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни та використовує тактику терору. Загарбники здійснюють обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.

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