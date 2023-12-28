Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 28.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 28 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новости.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 28 декабря.
DeepState
По состоянию на 28.12.2023 карта DeepState выглядит следующим образом
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
ВСУ по состоянию на субботу, 28 декабря, провели 57 боевых столкновений с российскими оккупантами в следующих направлениях:
- Купянском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Марьинском;
- Шахтерскому;
- Запорожскому;
- Херсонском.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Институт изучения войны сообщает, что российские захватчики недавно продвинулись на западе Запорожской области и отразили позиции, которые украинские войска захватили во время контрнаступления летом 2023 года. Это произошло после того, как украинские силы отошли на более подходящие для обороны позиции вблизи Роботиного на зиму.
Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 28 декабря 2023 года
За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
ВСУ успешно отразили атаки врага на следующих направлениях:
- На Купянском направлении — 9 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
- На Бахмутском — восемь атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
- На Авдеевском — 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
- На Марьинском — четыре атаки.
- На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Старомайорского Донецкой области.
- На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.
- На Херсонском направлении — 17 атак.
Напомним, враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны и использует тактику террора. Захватчики совершают обстрелы как военных, так и гражданских объектов.
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