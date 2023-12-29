Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 29.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від DeepState. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 29 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 29 грудня.

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DeepState

Станом на 29.12.2023 мапа від DeepState ще не оновлена, ми повідомимо нові деталя, як тільки вони стануть відомі. А поки нагадаємо, як виглядала мара напередодні, 28 грудня.

"Ворог мав частковий успіх північніше Богданівки, північніше Степового та північніше Водяного", — йдеться в повідомленні.

Карта бойових дій від DeepState. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

ЗСУ станом на 28 грудня провели 42 бойових зіткнень з російськими окупантами на таких напрямках передової:

Куп’янському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському;

Шахтарському;

Запорізькому;

Херсонському.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Інститут вивчення війни повідомляє, що українські сили незначно просунулися на південний схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута).

Російські війська 28 грудня просунулися поблизу Мар’їнки та продовжили позиційні бойові дії з українськими силами.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 29 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 29 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 28 грудня.

ЗСУ успішно відбили атаки ворога на таких напрямках передової:

На Куп'янському напрямку українські захисники відбили 12 атак ворога в районі Синьківки Харківської області. Також противник завдав авіаційних ударів поблизу Петропавлівки та Глушківки Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Терни, Колодязі, Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Переїзне Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника поблизу Богданівки та Андріївки Донецької області, де противник, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 11 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут противник здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 2 атаки в районах Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області. Тут противник, за підтримки авіації, безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Бійці ЗСУ на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Нагадаємо, ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни та використовує тактику терору. Загарбники здійснюють обстріли як військових, так і цивільних об’єктів.