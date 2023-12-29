Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 29.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от DeepState. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 29 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 29 декабря.

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DeepState

По состоянию на 29.12.2023 карта DeepState еще не обновлена, мы сообщим новые детали, как только они станут известны. А пока напомним, как выглядела мечта накануне, 28 декабря.

"Враг имел частичный успех севернее Богдановки, севернее Степного и севернее Водяного", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от DeepState. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным – территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

– территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

ВСУ по состоянию на 28 декабря провели 42 боевых столкновений с российскими оккупантами на следующих направлениях:

Купянском;

Бахмутском;

Авдеевском;

Марьинском;

Шахтерском;

Запорожском.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Институт изучения войны сообщает, что украинские силы незначительно продвинулись к юго-востоку от Клищиевки (юго-западнее Бахмута).

Российские войска 28 декабря продвинулись вблизи Марьинки и продолжили боевые позиционные действия с украинскими силами.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 29 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на сегодняшний день, 29 декабря 2023 года, еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 28 декабря.

ВСУ успешно отразили атаки врага на таких направлениях передовой:

На Купянском направлении украинские защитники отразили 12 атак врага в районе Синьковки Харьковской области. Также противник нанес авиационные удары вблизи Петропавловки и Глушковки Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области и Терны, Колодцы, Ямполевка, Северск, Спорное, Переездное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь противник совершил 2 безуспешные атаки на позиции наших защитников.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки в районах Роботино и южнее Новодаровки Запорожской области. Здесь противник, при поддержке авиации, безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

Бойцы ВСУ на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, враг продолжает игнорировать законы и обычаи войны и использует тактику террора. Захватчики совершают обстрелы как военных, так и гражданских объектов.