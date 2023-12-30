Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні arrow

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні

30 грудня 2023 07:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 30.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від DeepState. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 30 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 29 грудня.

Читайте також:

DeepState

Станом на 30.12.2023 ворог наступає на таких напрямках:

  • Бахмутському
  • Сватівському
  • Авдіївському
Карта бойових дій від DeepState. Фото: скриншот
  • Бердянському
  • Запорізькому
  • Таврійському

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
 

Liveuamap

ЗСУ станом на 30 грудня провели 31 бойове зіткнень з російськими окупантами на таких напрямках передової:

  • Куп’янському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар’їнському;
  • Шахтарському;
  • Запорізькому;
  • Херсонському.
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

 Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на північний схід від Бахмута та на південь від Авдіївки, оскільки позиційні бої тривали по всій лінії зіткнення.

"Росія продовжує насильницьку інтеграцію окупованих територій України до російської системи, використовуючи соціальні послуги та проекти відновлення інфраструктури", — мовиться у повідомленні.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 30 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 29 грудня.

Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де відбито 7 атак.

Бійці ЗСУ на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Нанадаємо, стало відомо, де служили полонені українські бійці, яких розстріляли російські окупанти. Українські військовослужбовці на момент розстрілу мали контузії різних ступенів тяжкості.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

16 грудня 2023

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

16 грудня 2023

17:34 Демограф розповів, якою буде чисельність населення України після закінчення війни

Актуальне по темі