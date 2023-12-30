Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 30.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від DeepState. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 30 грудня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 29 грудня.

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DeepState

Станом на 30.12.2023 ворог наступає на таких напрямках:

Бахмутському

Сватівському

Авдіївському

Карта бойових дій від DeepState. Фото: скриншот

Бердянському

Запорізькому

Таврійському

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

ЗСУ станом на 30 грудня провели 31 бойове зіткнень з російськими окупантами на таких напрямках передової:

Куп’янському;

Бахмутському;

Авдіївському;

Мар’їнському;

Шахтарському;

Запорізькому;

Херсонському.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські війська нещодавно підтвердили наступ на північний схід від Бахмута та на південь від Авдіївки, оскільки позиційні бої тривали по всій лінії зіткнення.

"Росія продовжує насильницьку інтеграцію окупованих територій України до російської системи, використовуючи соціальні послуги та проекти відновлення інфраструктури", — мовиться у повідомленні.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 30 грудня 2023 року

Актуальний звіт Генштабу ЗСУ станом на зараз, 30 грудня 2023 року, ще не опублікували. Ми одразу оприлюднимо інформацію, щойно вона з'явиться, а поки що нагадаємо ключові події передової станом на вечір 29 грудня.

Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 77 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші воїни продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де відбито 7 атак.

Бійці ЗСУ на фронті. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій.

Нанадаємо, стало відомо, де служили полонені українські бійці, яких розстріляли російські окупанти. Українські військовослужбовці на момент розстрілу мали контузії різних ступенів тяжкості.