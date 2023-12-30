Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 30.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от DeepState. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 30 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 30 декабря.

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DeepState

По состоянию на 30.12.2023 враг наступает по следующим направлениям:

Бахмутском

Сватовском

Авдеевском

Карта боевых действий от DeepState. Фото: скриншот

Бердянском

Запорожском

Таврическом

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

ВСУ по состоянию на 30 декабря провели 31 боевое столкновение с российскими оккупантами на следующих направлениях:

Купянском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском;

Шахтерскому;

Запорожскому;

Херсонском.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска недавно подтвердили наступление северо-восточнее Бахмута и к югу от Авдеевки, поскольку позиционные бои продолжались по всей линии столкновения.

"Россия продолжает насильственную интеграцию оккупированных территорий Украины в российскую систему, используя социальные услуги и проекты восстановления инфраструктуры ", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 30 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 30 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 29 декабря.

За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где отбиты 7 атак.

Бойцы ВСУ на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Напомним, где служили пленные украинские бойцы , которых расстреляли российские кафиры. Украинские военнослужащие на момент расстрела имели контузии разных степеней тяжести.