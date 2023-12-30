Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 30.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 30 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 30 декабря.
DeepState
По состоянию на 30.12.2023 враг наступает по следующим направлениям:
- Бахмутском
- Сватовском
- Авдеевском
- Бердянском
- Запорожском
- Таврическом
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
ВСУ по состоянию на 30 декабря провели 31 боевое столкновение с российскими оккупантами на следующих направлениях:
- Купянском;
- Бахмутскому;
- Авдеевском;
- Марьинском;
- Шахтерскому;
- Запорожскому;
- Херсонском.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Российские войска недавно подтвердили наступление северо-восточнее Бахмута и к югу от Авдеевки, поскольку позиционные бои продолжались по всей линии столкновения.
"Россия продолжает насильственную интеграцию оккупированных территорий Украины в российскую систему, используя социальные услуги и проекты восстановления инфраструктуры ", — говорится в сообщении.
Оперативная ситуация в Украине на 30 декабря 2023 года
Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 30 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 29 декабря.
За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.
На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где отбиты 7 атак.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.
Напомним, где служили пленные украинские бойцы , которых расстреляли российские кафиры. Украинские военнослужащие на момент расстрела имели контузии разных степеней тяжести.
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