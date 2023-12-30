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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

30 декабря 2023 07:20
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 30.12.2023 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от DeepState. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 30 декабря от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 30 декабря.

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DeepState

По состоянию на 30.12.2023 враг наступает по следующим направлениям:

  • Бахмутском
  • Сватовском
  • Авдеевском
Карта боевых действий от DeepState. Фото: скриншот
  • Бердянском
  • Запорожском
  • Таврическом

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022 года, то есть до начала полномасштабного вторжения
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
 

Liveuamap

ВСУ по состоянию на 30 декабря провели 31 боевое столкновение с российскими оккупантами на следующих направлениях:

  • Купянском;
  • Бахмутскому;
  • Авдеевском;
  • Марьинском;
  • Шахтерскому;
  • Запорожскому;
  • Херсонском.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска недавно подтвердили наступление северо-восточнее Бахмута и к югу от Авдеевки, поскольку позиционные бои продолжались по всей линии столкновения.

"Россия продолжает насильственную интеграцию оккупированных территорий Украины в российскую систему, используя социальные услуги и проекты восстановления инфраструктуры ", — говорится в сообщении.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 30 декабря 2023 года

Актуальный отчет Генштаба ВСУ по состоянию на 30 декабря 2023 года еще не опубликован. Мы сразу обнародуем информацию, как только она появится, а пока напомним ключевые события передовой по состоянию на вечер 29 декабря.

За прошедшие сутки произошло 56 боевых столкновений. В целом враг нанес 1 ракетный и 77 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где отбиты 7 атак.

Бойцы ВСУ на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

Напомним, где служили пленные украинские бойцы , которых расстреляли российские кафиры. Украинские военнослужащие на момент расстрела имели контузии разных степеней тяжести.

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