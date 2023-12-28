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Генштаб розповів деталі про полонених українських бійців, яких розстріляли російські окупанти

28 грудня 2023 18:47
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Генштаб розповів деталі про полонених українських бійців, яких розстріляли російські окупанти
Російські окупанти розстрілюють полонених українців. Скриншот з відео
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Стало відомо, де служили полонені українські бійці, яких розстріляли російські окупанти. Українські військовослужбовці на момент розстрілу мали контузії різних ступенів тяжкості.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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У Генштабі зазначили, що усі троє розстріляних полонених військовослужбовців служили у 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

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"Ці кадри – черговий доказ воєнного злочину військовослужбовців збройних сил російської федерації", — зазначили у Генштабі.

Там повідомили, що українські бійці на момент розстрілу вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон після отримання поранень та контузій різних ступенів тяжкості.

"Дане кримінальне правопорушення внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали справи будуть передані до Міжнародного кримінального суду. Рано чи пізно, військові злочинці з російської федерації будуть відповідати за свої звірства перед міжнародним кримінальним трибуналом", — наголосили в Генштабі.

Скриншот. Фейсбук Генштаб ЗСУ

В Генштабі також уточнили, що усіх трьох загиблих воїнів було евакуйовано з поля бою.

Скриншот. Фейсбук Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, 27 грудня у мережі з'явилося відео, на якому видно, як росіяни, ймовірно, розстрілюють полонених. На кадрах троє військових з піднятими руками здавалися в полон.

Ми також писали, що в Україні розпочали розслідування через розстріл ворогом українських військовополонених під Запоріжжям. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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