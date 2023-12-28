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Генштаб рассказал детали о пленных украинских бойцах, которых расстреляли российские оккупанты

28 декабря 2023 18:47
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Генштаб рассказал детали о пленных украинских бойцах, которых расстреляли российские оккупанты
Российские оккупанты расстреливают пленных украинцев. Скриншот с видео
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Стало известно, где служили пленные украинские бойцы, которых расстреляли российские оккупанты. Украинские военнослужащие на момент расстрела имели контузии разных степеней тяжести.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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В Генштабе отметили, что все три расстрелянных пленных военнослужащих служили в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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"Эти кадры – очередное доказательство военного преступления военнослужащих вооруженных сил российской федерации", — отметили в Генштабе.

Там сообщили, что украинские бойцы на момент расстрела выбыли из строя в результате попадания в плен после получения ранений и контузий разных степеней тяжести.

"Данное уголовное правонарушение внесено в единый реестр досудебных расследований, материалы дела будут переданы в Международный уголовный суд. Рано или поздно, военные преступники из российской федерации будут отвечать за свои зверства перед международным уголовным трибуналом", — подчеркнули в Генштабе.

Скриншот. Фейсбук Генштаб ВСУ

В Генштабе также уточнили, что все трое погибших воинов были эвакуированы с поля боя.

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Скриншот. Фейсбук Генштаб ЗСУ

Напомним, 27 декабря в сети появилось видео, на котором видно, как россияне, вероятно, расстреливают пленных. На кадрах трое военных с поднятыми руками сдавались в плен.

Мы также писали, что в Украине начали расследование из-за расстрела врагом украинских военнопленных под Запорожьем. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

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