Генштаб рассказал детали о пленных украинских бойцах, которых расстреляли российские оккупанты

Российские оккупанты расстреливают пленных украинцев. Скриншот с видео

Стало известно, где служили пленные украинские бойцы, которых расстреляли российские оккупанты. Украинские военнослужащие на момент расстрела имели контузии разных степеней тяжести.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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В Генштабе отметили, что все три расстрелянных пленных военнослужащих служили в 82-й отдельной десантно-штурмовой бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

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"Эти кадры – очередное доказательство военного преступления военнослужащих вооруженных сил российской федерации", — отметили в Генштабе.

Там сообщили, что украинские бойцы на момент расстрела выбыли из строя в результате попадания в плен после получения ранений и контузий разных степеней тяжести.



"Данное уголовное правонарушение внесено в единый реестр досудебных расследований, материалы дела будут переданы в Международный уголовный суд. Рано или поздно, военные преступники из российской федерации будут отвечать за свои зверства перед международным уголовным трибуналом", — подчеркнули в Генштабе.

Скриншот. Фейсбук Генштаб ВСУ

В Генштабе также уточнили, что все трое погибших воинов были эвакуированы с поля боя.

Скриншот. Фейсбук Генштаб ЗСУ

Напомним, 27 декабря в сети появилось видео, на котором видно, как россияне, вероятно, расстреливают пленных. На кадрах трое военных с поднятыми руками сдавались в плен.

Мы также писали, что в Украине начали расследование из-за расстрела врагом украинских военнопленных под Запорожьем. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.