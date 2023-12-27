В Україні розпочали розслідування через розстріл РФ військовополонених під Запоріжжям
В Україні розпочали розслідування через розстріл ворогом українських військовополонених під Запоріжжям. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.
Розстріл українських полонених під Запоріжжям — розпочато розслідування
Правоохоронці розповіли, що нещодавно окупанти під час бойового зіткнення з українськими військовими поблизу Роботиного Запорізької області взяли у полон трьох українських захисників. Через годину окупанти їх розстріляли. У відомстві наголосили, що це серйозне порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненим.
"Це черговий випадок грубого порушення країною-агресором міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими. За фактами вчинення військовослужбовцями РФ воєнних злочинів триває досудове розслідування. Росія понесе покарання за кожний такий злочин", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому видно, як росіяни розстрілюють полонених. На кадрах троє військових з піднятими руками здавалися в полон.
Також ми писали, що 2 грудня поблизу села Степове російські військові розстріляли двох українських бійців, які здавалися в полон. Відповідне відео оприлюднили в соцмережах.
Згодом голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що окупанти, які розстріляли українських бійців, були ліквідовані.
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