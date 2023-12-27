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В Украине начали расследование из-за расстрела РФ военнопленных под Запорожьем

27 декабря 2023 14:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине начали расследование из-за расстрела РФ военнопленных под Запорожьем
Украинские военные в окопах. Фото (иллюстративное): Depositphotos
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине начали расследование из-за расстрела врагом украинских военнопленных под Запорожьем. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Правоохранители рассказали, что недавно оккупанты во время боевого столкновения с украинскими военными вблизи Работино Запорожской области взяли в плен трех украинских защитников. Через час оккупанты их расстреляли. В ведомстве подчеркнули, что это серьезное нарушение ст. 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленным.

"Это очередной случай грубого нарушения страной-агрессором международного гуманитарного права по обращению с военнопленными. По фактам совершения военнослужащими РФ военных преступлений продолжается досудебное расследование. Россия понесет наказание за каждое такое преступление", — говорится в сообщении.

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Напомним, недавно в сети появилось видео, на котором видно, как россияне расстреливают пленных. На кадрах трое военных с поднятыми руками сдавались в плен.

Также мы писали, что 2 декабря возле села Степовое российские военные расстреляли двух украинских бойцов, которые сдавались в плен. Соответствующее видео было обнародовано в соцсетях.

Впоследствии глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что оккупанты, расстрелявшие украинских бойцов, были ликвидированы.

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