Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні arrow

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні

2 січня 2024 07:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 02.02.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 2 січня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 2 січня.

Читайте також:

DeepState

Станом на 2.01.2024 мапа від DeepState ще не оновлена, ми повідомимо нові деталі, як тільки вони стануть відомі. А поки нагадаємо, як виглядала мара напередодні, 1 січня.

Зазначається, що ворог має частковий успіх між Вербовим та Роботиним. Також противник просуваєтья західніше Діброви.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

  • Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
  • Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
  • Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на 2 січня провели 56 бойових зіткнень з російськими силами під:

  • Сіньківкою та південніше Петропавлівки Харківської області,
  • Богданівки, Кліщівки, Андріївки Донецької області,
  • Новобахмутівки, Степного, Авдіївки, під Первомайським та Невельським Донецької області,
  • під Роботино Запорізької області.
Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

  • Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
  • Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські та українські війська вели позиційні бої у всьому напрямку руху, але підтверджених змін карти 2 грудня не відбулося.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 січня 2023 року

Станом на 2 січня немає оновлених актуальних даних. Тому поки нагадаємо ситуацію за минулу добу.

Повідомляється, що за останні 24 години сталося 56 бойових зіткнень. Ворог виконав одну ракетну атаку та 81 повітряний наліт, включаючи удари безпілотниками типу Shahed-136/131.

"Також росіяни здійснили 37 обстрілів із систем залпового вогню щодо позицій українських бійців та цивільних населених пунктів", — повідомили у Генштабі.

У Генштабі уточнили, що українські військові відбивали атаки у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Запоріжжя.

null
Український воїн на одному з напрямків. Фото: 22 мотопіхотна бригада.

"Противник продовжує намагатися витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівому березі Дніпра. За добу противник зробив 18 невдалих спроб штурму, але українські солдати, як і раніше, утримують зайняті позиції і завдають ворогові серйозних втрат", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що на інших напрямках ворог обмежувався обстрілами, не роблячи штурмових дій.

Нагадаємо, вибухи, 2 січня, пролунали у Київській області. У місті працює протиповітряна оборона.

Додамо, росіяни на ранок 2 січня атакують Харківщину. Ворог ймовірно застосовує С-300.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі