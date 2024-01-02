Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 02.02.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 2 січня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 2 січня.

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DeepState

Станом на 2.01.2024 мапа від DeepState ще не оновлена, ми повідомимо нові деталі, як тільки вони стануть відомі. А поки нагадаємо, як виглядала мара напередодні, 1 січня.

Зазначається, що ворог має частковий успіх між Вербовим та Роботиним. Також противник просуваєтья західніше Діброви.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на 2 січня провели 56 бойових зіткнень з російськими силами під:

Сіньківкою та південніше Петропавлівки Харківської області,

Богданівки, Кліщівки, Андріївки Донецької області,

Новобахмутівки, Степного, Авдіївки, під Первомайським та Невельським Донецької області,

під Роботино Запорізької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни. Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські та українські війська вели позиційні бої у всьому напрямку руху, але підтверджених змін карти 2 грудня не відбулося.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 січня 2023 року

Станом на 2 січня немає оновлених актуальних даних. Тому поки нагадаємо ситуацію за минулу добу.

Повідомляється, що за останні 24 години сталося 56 бойових зіткнень. Ворог виконав одну ракетну атаку та 81 повітряний наліт, включаючи удари безпілотниками типу Shahed-136/131.

"Також росіяни здійснили 37 обстрілів із систем залпового вогню щодо позицій українських бійців та цивільних населених пунктів", — повідомили у Генштабі.

У Генштабі уточнили, що українські військові відбивали атаки у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Запоріжжя.

Український воїн на одному з напрямків. Фото: 22 мотопіхотна бригада.

"Противник продовжує намагатися витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівому березі Дніпра. За добу противник зробив 18 невдалих спроб штурму, але українські солдати, як і раніше, утримують зайняті позиції і завдають ворогові серйозних втрат", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що на інших напрямках ворог обмежувався обстрілами, не роблячи штурмових дій.

Нагадаємо, вибухи, 2 січня, пролунали у Київській області. У місті працює протиповітряна оборона.

Додамо, росіяни на ранок 2 січня атакують Харківщину. Ворог ймовірно застосовує С-300.