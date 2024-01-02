Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня arrow

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

2 января 2024 07:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 02.02.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 2 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 января.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на 2.01.2024 карта DeepState еще не обновлена, мы сообщим новые детали, как только они станут известны. А пока напомним, как выглядела мечта накануне, 1 января.

Отмечается, что враг имеет частичный успех между Вербовым и Роботиным. Также противник продвигается западнее Дибровы.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным –—территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на 2 января провели 56 боевых столкновений с российскими силами под:

  • Синьковкой и южнее Петропавловки Харьковской области,
  • Богдановки, Клещевки, Андреевки Донецкой области,
  • Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, под Первомайским и Невельским Донецкой области,
  • под Роботино Запорожской области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
  • Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские и украинские войска вели позиционные бои по всему направлению движения, но подтвержденных изменений карты 2 декабря не произошло.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 2 января 2023 года

На 2 января нет обновленных актуальных данных. Поэтому пока напомним ситуацию за прошедшие сутки.

Сообщается, что за последние 24 часа произошло 56 боевых столкновений. Враг выполнил одну ракетную атаку и 81 воздушный налет, включая удары беспилотниками типа Shahed-136/131.

"Также россияне совершили 37 обстрелов из систем залпового огня по отношению к позициям украинских бойцов и гражданских населенных пунктов", — сообщили в Генштабе.

В Генштабе уточнили, что украинские военные отражали атаки в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Запорожья.

null
Украинский воин в одном из направлений. Фото: 22 мотопехотная бригада.

"Противник продолжает пытаться вытеснить наши подразделения из плацдармов на левом берегу Днепра. За сутки противник предпринял 18 неудачных попыток штурма, но украинские солдаты по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят врагу серьезные потери", — говорится в сообщении.

Там добавили, что в других направлениях враг ограничивался обстрелами, не совершая штурмовых действий.

Напомним, взрывы, 2 января, прогремели в Киевской области. В городе работает противовоздушная оборона.

Добавим, россияне на утро 2 января такуют Харьковщину. Враг, вероятно, применяет С-300.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

20 декабря 2023

06:20 Особенности пекинской капусты – польза и вред

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

19 декабря 2023

11:15 Легенды украинской эстрады воссоединятся после 20 лет разлуки

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме