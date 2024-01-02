Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 02.02.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 2 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 января.
DeepState
По состоянию на 2.01.2024 карта DeepState еще не обновлена, мы сообщим новые детали, как только они станут известны. А пока напомним, как выглядела мечта накануне, 1 января.
Отмечается, что враг имеет частичный успех между Вербовым и Роботиным. Также противник продвигается западнее Дибровы.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным –—территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на 2 января провели 56 боевых столкновений с российскими силами под:
- Синьковкой и южнее Петропавловки Харьковской области,
- Богдановки, Клещевки, Андреевки Донецкой области,
- Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, под Первомайским и Невельским Донецкой области,
- под Роботино Запорожской области.
Условные отметки на карте:
- Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
- Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Российские и украинские войска вели позиционные бои по всему направлению движения, но подтвержденных изменений карты 2 декабря не произошло.
Оперативная ситуация в Украине на 2 января 2023 года
На 2 января нет обновленных актуальных данных. Поэтому пока напомним ситуацию за прошедшие сутки.
Сообщается, что за последние 24 часа произошло 56 боевых столкновений. Враг выполнил одну ракетную атаку и 81 воздушный налет, включая удары беспилотниками типа Shahed-136/131.
"Также россияне совершили 37 обстрелов из систем залпового огня по отношению к позициям украинских бойцов и гражданских населенных пунктов", — сообщили в Генштабе.
В Генштабе уточнили, что украинские военные отражали атаки в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Запорожья.
"Противник продолжает пытаться вытеснить наши подразделения из плацдармов на левом берегу Днепра. За сутки противник предпринял 18 неудачных попыток штурма, но украинские солдаты по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят врагу серьезные потери", — говорится в сообщении.
Там добавили, что в других направлениях враг ограничивался обстрелами, не совершая штурмовых действий.
Напомним, взрывы, 2 января, прогремели в Киевской области. В городе работает противовоздушная оборона.
Добавим, россияне на утро 2 января такуют Харьковщину. Враг, вероятно, применяет С-300.
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