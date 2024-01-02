Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 02.02.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 2 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 2 января.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на 2.01.2024 карта DeepState еще не обновлена, мы сообщим новые детали, как только они станут известны. А пока напомним, как выглядела мечта накануне, 1 января.

Отмечается, что враг имеет частичный успех между Вербовым и Роботиным. Также противник продвигается западнее Дибровы.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным –—территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

–—территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на 2 января провели 56 боевых столкновений с российскими силами под:

Синьковкой и южнее Петропавловки Харьковской области,

Богдановки, Клещевки, Андреевки Донецкой области,

Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, под Первомайским и Невельским Донецкой области,

под Роботино Запорожской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны. Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские и украинские войска вели позиционные бои по всему направлению движения, но подтвержденных изменений карты 2 декабря не произошло.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 2 января 2023 года

На 2 января нет обновленных актуальных данных. Поэтому пока напомним ситуацию за прошедшие сутки.

Сообщается, что за последние 24 часа произошло 56 боевых столкновений. Враг выполнил одну ракетную атаку и 81 воздушный налет, включая удары беспилотниками типа Shahed-136/131.

"Также россияне совершили 37 обстрелов из систем залпового огня по отношению к позициям украинских бойцов и гражданских населенных пунктов", — сообщили в Генштабе.

В Генштабе уточнили, что украинские военные отражали атаки в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Запорожья.

Украинский воин в одном из направлений. Фото: 22 мотопехотная бригада.

"Противник продолжает пытаться вытеснить наши подразделения из плацдармов на левом берегу Днепра. За сутки противник предпринял 18 неудачных попыток штурма, но украинские солдаты по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят врагу серьезные потери", — говорится в сообщении.

Там добавили, что в других направлениях враг ограничивался обстрелами, не совершая штурмовых действий.

Напомним, взрывы, 2 января, прогремели в Киевской области. В городе работает противовоздушная оборона.

Добавим, россияне на утро 2 января такуют Харьковщину. Враг, вероятно, применяет С-300.