Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 03.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальні онлайн-карти бойових дій в Україні — яка ситуація на фронті сьогодні
З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 3 січня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.
Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 3 січня.
DeepState
Станом на 3.01.2024 мапа від DeepState ще не оновлена, ми повідомимо нові деталі, як тільки вони стануть відомі. А поки нагадаємо, як виглядала мапа напередодні, 2 січня.
Зазначається, що ворог має частковий успіх між Вербовим та Роботиним. Також противник просуваєтья західніше Діброви.
Умовні позначки на мапі:
- Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.
- Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.
- Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
Liveuamap
Українські військові станом на 3 січня провели 56 бойових зіткнень з російськими силами в районі:
- Сіньківки та на південь від Петропавлівки Харківської області,
- Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області,
- Новобахмутівки, Бердичіва, Авдіївки, Первомайського та Невельського Донецької області,
- в районі Роботино Запорізької.
Умовні позначки на карті:
Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.
Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.
ISW
Російські війська станом на 3 січня досягли незначних підтверджених наступів на лінії Сватово-Кременна, на північний захід і південний захід від Бахмута, на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька.
Оперативна ситуація в Україні станом на 3 січня 2023 року
Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень.
Також ворог завдав 66 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу Shahed-136/131, здійснив 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та понад 100 постраждалих й поранених цивільних осіб, серед яких і діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, російські загарбники вдарили ракетами по Україні вранці 2 січня. Зокрема, найсильніших ударів зазнали Київ та Харків — там понад 70 поранених людей.
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