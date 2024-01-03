Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 03.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 3 січня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 3 січня.

Читайте також:

DeepState

Станом на 3.01.2024 мапа від DeepState ще не оновлена, ми повідомимо нові деталі, як тільки вони стануть відомі. А поки нагадаємо, як виглядала мапа напередодні, 2 січня.

Зазначається, що ворог має частковий успіх між Вербовим та Роботиним. Також противник просуваєтья західніше Діброви.

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові станом на 3 січня провели 56 бойових зіткнень з російськими силами в районі:

Сіньківки та на південь від Петропавлівки Харківської області,

Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області,

Новобахмутівки, Бердичіва, Авдіївки, Первомайського та Невельського Донецької області,

в районі Роботино Запорізької.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські війська станом на 3 січня досягли незначних підтверджених наступів на лінії Сватово-Кременна, на північний захід і південний захід від Бахмута, на північний захід від Авдіївки та на південний захід від Донецька.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 січня 2023 року

Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень.

Також ворог завдав 66 авіаційних ударів, у тому числі дронами типу Shahed-136/131, здійснив 2 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Український воїн на одному з напрямків. Фото: 22-га мотопіхотна бригада.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та понад 100 постраждалих й поранених цивільних осіб, серед яких і діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники вдарили ракетами по Україні вранці 2 січня. Зокрема, найсильніших ударів зазнали Київ та Харків — там понад 70 поранених людей.