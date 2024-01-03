Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 03.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 3 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 3 января.
DeepState
По состоянию на 3.01.2024 карта DeepState еще не обновлена, мы сообщим новые детали, как только они станут известны. А пока напомним, как выглядела карта накануне, 2 января.
Отмечается, что враг имеет частичный успех между Вербовым и Работино. Также противник продвигается западнее Дибровы.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 202 года, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
Украинские военные по состоянию на 3 января провели 56 боевых столкновений с российскими силами в районе:
- Синьковки и южнее Петропавловки Харьковской области,
- Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области,
- Новобахмутовки, Бердичева, Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области,
- в районе Работино Запорожской области.
Условные отметки на карте:
Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Российские войска по состоянию на 3 января достигли незначительных подтвержденных наступлений на линии Сватово-Кременная, северо-западнее и юго-западнее Бахмута, северо-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка.
Оперативная ситуация в Украине на 3 января 2023 года
В течение суток произошло 56 боевых столкновений.
Также враг нанес 66 авиационных ударов, в том числе дронами типа Shahed-136/131, совершил 2 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и более 100 пострадавших и раненых гражданских лиц, среди которых и дети. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов, другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях", — говорится в сообщении.
Напомним, российские захватчики ударили ракетами по Украине утром 2 января. В частности, самые сильные удары получили Киев и Харьков — там более 70 раненых людей.
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