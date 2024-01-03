Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 03.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 3 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 3 января.

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DeepState

По состоянию на 3.01.2024 карта DeepState еще не обновлена, мы сообщим новые детали, как только они станут известны. А пока напомним, как выглядела карта накануне, 2 января.

Отмечается, что враг имеет частичный успех между Вербовым и Работино. Также противник продвигается западнее Дибровы.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 202 года, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 202 года, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на 3 января провели 56 боевых столкновений с российскими силами в районе:

Синьковки и южнее Петропавловки Харьковской области,

Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области,

Новобахмутовки, Бердичева, Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области,

в районе Работино Запорожской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска по состоянию на 3 января достигли незначительных подтвержденных наступлений на линии Сватово-Кременная, северо-западнее и юго-западнее Бахмута, северо-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 3 января 2023 года

В течение суток произошло 56 боевых столкновений.

Также враг нанес 66 авиационных ударов, в том числе дронами типа Shahed-136/131, совершил 2 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Украинский воин в одном из направлений. Фото: 22-я мотопехотная бригада.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и более 100 пострадавших и раненых гражданских лиц, среди которых и дети. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов, другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях", — говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики ударили ракетами по Украине утром 2 января. В частности, самые сильные удары получили Киев и Харьков — там более 70 раненых людей.