Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня arrow

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

3 января 2024 07:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 03.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 3 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), по которым можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 3 января.

Читайте также:

DeepState

По состоянию на 3.01.2024 карта DeepState еще не обновлена, мы сообщим новые детали, как только они станут известны. А пока напомним, как выглядела карта накануне, 2 января.

Отмечается, что враг имеет частичный успех между Вербовым и Работино. Также противник продвигается западнее Дибровы.

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 202 года, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

Украинские военные по состоянию на 3 января провели 56 боевых столкновений с российскими силами в районе:

  • Синьковки и южнее Петропавловки Харьковской области,
  • Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области,
  • Новобахмутовки, Бердичева, Авдеевки, Первомайского и Невельского Донецкой области,
  • в районе Работино Запорожской области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Российские войска по состоянию на 3 января достигли незначительных подтвержденных наступлений на линии Сватово-Кременная, северо-западнее и юго-западнее Бахмута, северо-западнее Авдеевки и юго-западнее Донецка.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 3 января 2023 года

В течение суток произошло 56 боевых столкновений.

Также враг нанес 66 авиационных ударов, в том числе дронами типа Shahed-136/131, совершил 2 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

null
Украинский воин в одном из направлений. Фото: 22-я мотопехотная бригада.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и более 100 пострадавших и раненых гражданских лиц, среди которых и дети. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов, другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской и Одесской областях", — говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики ударили ракетами по Украине утром 2 января. В частности, самые сильные удары получили Киев и Харьков — там более 70 раненых людей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

20 декабря 2023

14:33 В России приняли решение о выходе из УЕФА — что известно

Актуальное по теме