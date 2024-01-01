Росія продовжує штурмувати українські позиції, — Генштаб ЗСУ

Збройні сили України Фото: Генштаб ЗСУ

Першого дня нового року на фронті сталося 56 бойових зіткнень. При цьому противник продовжує штурмувати українські позиції.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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Повідомляється, що за останні 24 години сталося 56 бойових зіткнень. Ворог виконав одну ракетну атаку та 81 повітряний наліт, включаючи удари безпілотниками типу Shahed-136/131. Також росіяни здійснили 37 обстрілів із систем залпового вогню щодо позицій українських бійців та цивільних населених пунктів.

У Генштабі уточнили, що українські військові відбивали атаки у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Запоріжжя.

"Противник продовжує намагатися витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівому березі Дніпра. За добу противник зробив 18 невдалих спроб штурму, але українські солдати, як і раніше, утримують зайняті позиції і завдають ворогові серйозних втрат", — йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що на інших напрямках ворог обмежувався обстрілами, не роблячи штурмових дій.

Нагадаємо, що українські військові на Куп'янському напрямі значно збільшили втрати противника. Так, на зазначеній ділянці за допомогою БпЛА військові знищили ворожий пункт спостереження з особовим складом.

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