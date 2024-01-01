Россия продолжает штурмовать украинские позиции, — Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

В первый день нового года на фронте произошло 56 боевых столкновений. При этом противник продолжает штурмовать украинские позиции.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Сообщается, что за последние 24 часа произошло 56 боевых столкновений. Враг выполнил одну ракетную атаку и 81 воздушный налет, включая удары беспилотниками типа Shahed-136/131. Также россияне осуществили 37 обстрелов из систем залпового огня по позициям украинских бойцов и гражданским населенным пунктам.

В Генштабе уточнили, что украинские военные отбивали атаки в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Запорожья.

"Противник продолжает пытаться вытеснить наши подразделения с плацдармов на левом берегу Днепра. За сутки противник предпринял 18 неудачных попыток штурма, но украинские солдаты по-прежнему удерживают занятые позиции и наносят врагу серьезные потери", — говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что на других направлениях враг ограничивался обстрелами, не предпринимая штурмовых действий.

Напомним, что украинские военные на Купянском направлении значительно увеличили потери противника. Так, на указанном участке с помощью БпЛА военные уничтожили вражеский пункт наблюдения с личным составом.

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