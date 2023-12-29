Маляр розповіла про тактичну перемогу ЗСУ на Харківському напрямку
Ексзаступниця міністра оборони України Анна Маляр розповіла про тактичну перемогу ЗСУ на Куп'янському напрямку. Українські оборонці присікли спробу російської армії повторно захопити місто.
Про це вона написала у власному блозі в Telegram.
Як ЗСУ не дали росіянам захопити Куп'янськ
За її словами, росармійці мали задачу захопити Синьківку, а звідти виконати маршовий наступ на Куп'янськ. Але ЗСУ порушили всі плани ворога.
"Ворожі війська не змогли навіть підійти до наших позицій. Ворог і його техніка були знищені — дронами, артилерією та мінно-вибуховими загородженнями. Так-так, загородження були зроблені…", — заявила Маляр в дописі.
Вона також додала, що наступ росармійців вдалося відбити завдяки спільним зусиллям ОСУВ "Хортиця".
Нагадаємо, що раніше ЗСУ показали відеопідтвердження успішного розгрому російської армії на Куп'янському напрямку. Також раніше повідомлялося, що ЗС РФ намагаються просунутися в районі Куп'янська: не так давно п'ять вони разів штурмували українські позиції в районах Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області.
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