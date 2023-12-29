Маляр розповіла про тактичну перемогу ЗСУ на Харківському напрямку

Російські солдати здаються в полон бійцям ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Ексзаступниця міністра оборони України Анна Маляр розповіла про тактичну перемогу ЗСУ на Куп'янському напрямку. Українські оборонці присікли спробу російської армії повторно захопити місто.

Про це вона написала у власному блозі в Telegram.

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За її словами, росармійці мали задачу захопити Синьківку, а звідти виконати маршовий наступ на Куп'янськ. Але ЗСУ порушили всі плани ворога.

"Ворожі війська не змогли навіть підійти до наших позицій. Ворог і його техніка були знищені — дронами, артилерією та мінно-вибуховими загородженнями. Так-так, загородження були зроблені…", — заявила Маляр в дописі.

Вона також додала, що наступ росармійців вдалося відбити завдяки спільним зусиллям ОСУВ "Хортиця".

Допис Маляр. Джерело: соцмережі

Нагадаємо, що раніше ЗСУ показали відеопідтвердження успішного розгрому російської армії на Куп'янському напрямку. Також раніше повідомлялося, що ЗС РФ намагаються просунутися в районі Куп'янська: не так давно п'ять вони разів штурмували українські позиції в районах Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області.