Маляр рассказала о тактической победе ВСУ на Харьковском направлении
Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала о тактической победе ВСУ на Купянском направлении. Украинские защитники пресекли попытку русской армии повторно захватить город.
Об этом она написала в собственном блоге в Telegram .
Как ВСУ не дали россиянам захватить Купянск
По ее словам, у росармейцев была задача захватить Синьковку, а оттуда выполнить маршевое наступление на Купянск. Но ВСУ нарушили все планы врага.
"Вражеские войска не смогли даже подойти к нашим позициям. Враг и его техника были уничтожены — дронами, артиллерией и минно-взрывными заграждениями. Да-да, заграждения были сделаны…", — заявила Маляр в сообщении.
Она также добавила, что наступление росармейцев удалось отразить благодаря совместным усилиям ОСУВ "Хортица".
Напомним, что ранее ВСУ показали видеоподтверждение успешного разгрома российской армии на Купянском направлении. Также ранее сообщалось, что ВС РФ пытаются продвинуться в районе Купянска: не так давно пять раз штурмовали украинские позиции в районах Синковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.
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