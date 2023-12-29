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Маляр рассказала о тактической победе ВСУ на Харьковском направлении

29 декабря 2023 17:25
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Маляр рассказала о тактической победе ВСУ на Харьковском направлении
Российские солдаты сдаются в плен бойцам ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр рассказала о тактической победе ВСУ на Купянском направлении. Украинские защитники пресекли попытку русской армии повторно захватить город.

Об этом она написала в собственном блоге в Telegram .

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По ее словам, у росармейцев была задача захватить Синьковку, а оттуда выполнить маршевое наступление на Купянск. Но ВСУ нарушили все планы врага.

"Вражеские войска не смогли даже подойти к нашим позициям. Враг и его техника были уничтожены — дронами, артиллерией и минно-взрывными заграждениями. Да-да, заграждения были сделаны…", — заявила Маляр в сообщении.

Она также добавила, что наступление росармейцев удалось отразить благодаря совместным усилиям ОСУВ "Хортица".

Сообщение Маляр. Источник: соцсети

Напомним, что ранее ВСУ показали видеоподтверждение успешного разгрома российской армии на Купянском направлении. Также ранее сообщалось, что ВС РФ пытаются продвинуться в районе Купянска: не так давно пять раз штурмовали украинские позиции в районах Синковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

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