Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 04.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 4 січня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 4 січня.

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DeepState

Станом на 4 січня бойові дії тривають на наступних напрямках:

Біломосковському, Сіверському та Білгородському

Сватівського

Бахмутському

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Авдіївському

Бердянському

Запорізькому

Таврійському

"На період так званих новорічних свят ворог суттєво знизив інтенсивність боїв. Швидше за все, після московського різдва активні бойові дії знову поновляться", — вказано у повідомленні.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Станом на 4 січня українські військові провели 47 бойових зіткнень із російськими військами поблизу

Богданівки та Андріївки Донецької області,

Новобахмутівки, Авдіївки, Сіверного, Первомайського та Невельського Донецької області,

Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області,

поблизу Роботиного Запорізької області,

на східному березі Дніпра. в Херсонській області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські війська підтвердили наступ в районі Авдіївки та Донецька, а позиційні бойовики продовжилися по всій лінії соприкосновения.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 січня 2023 року

За минулу добу армія РФ завдала 89 ракетних та 72 авіаційних удари по території України. Також Росія атакувала нашу державу "шахедами".

За минулу добу армія РФ завдала 89 ракетних та 72 авіаційних удари по території України. Також Росія атакувала нашу державу "шахедами".

Крім того, ворог 48 разів обстріляв з РСЗВ позиції українських військових та населені пункти.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та понад 130 поранених цивільних, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, ворог і далі продовжує тероризувати мирне населення, завдаючи ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі країни.