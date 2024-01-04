Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 04.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня
Появились актуальные карты боевых действий на утро 4 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.
Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 января.
DeepState
По состоянию на 4 января боевые действия продолжаются в следующих направлениях:
- Беломосковском, Северском и Белгородском
- Сватовского
- Бахмутском
- Авдеевском
- Бердянском
- Запорожском
- Таврическом
"На период так называемых новогодних праздников враг существенно снизил интенсивность боев. Скорее всего, после московского рождества активные боевые действия снова возобновятся", — говорится в сообщении.
Условные отметки на карте:
- Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
- Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
- Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
Liveuamap
По состоянию на 4 января украинские военные провели 47 боевых столкновений с российскими войсками поблизости
- Богдановки и Андреевки Донецкой области,
- Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области,
- Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области,
- вблизи Роботиного Запорожской области,
- на восточном берегу Днепра. в Херсонской области.
Условные отметки на карте:
Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.
ISW
Русские войска подтвердили пришествие в районе Авдеевки и Донецка, а позиционные боевики продолжились по всей полосы соприкосновения.
Оперативная ситуация в Украине на 4 января 2023 года
За минувшие сутки армия РФ нанесла 89 ракетных и 72 авиационных удара по территории Украины. Также Россия атаковала наше государство "шахедами".
За минувшие сутки армия РФ нанесла 89 ракетных и 72 авиационных удара по территории Украины. Также Россия атаковала наше государство "шахедами".
Кроме того, враг 48 раз обстрелял из РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты.
"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и более 130 раненых гражданских, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов, другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях", — добавили в сообщении.
Напомним, враг и дальше продолжает терроризировать мирное население, нанося ракетные и авиационные удары по гражданской инфраструктуре страны.
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