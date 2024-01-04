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Актуальные онлайн-карты боевых действий в Украине — какая ситуация на фронте сегодня

4 января 2024 07:10
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 04.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Появились актуальные карты боевых действий на утро 4 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 января.

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DeepState

По состоянию на 4 января боевые действия продолжаются в следующих направлениях:

  • Беломосковском, Северском и Белгородском
  • Сватовского
  • Бахмутском
Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот
  • Авдеевском
  • Бердянском
  • Запорожском
  • Таврическом

"На период так называемых новогодних праздников враг существенно снизил интенсивность боев. Скорее всего, после московского рождества активные боевые действия снова возобновятся", — говорится в сообщении.

Условные отметки на карте:

  • Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.
  • Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.
  • Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на 4 января украинские военные провели 47 боевых столкновений с российскими войсками поблизости

  • Богдановки и Андреевки Донецкой области,
  • Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области,
  • Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области,
  • вблизи Роботиного Запорожской области,
  • на восточном берегу Днепра. в Херсонской области.
Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.
Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Русские войска подтвердили пришествие в районе Авдеевки и Донецка, а позиционные боевики продолжились по всей полосы соприкосновения.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 4 января 2023 года

За минувшие сутки армия РФ нанесла 89 ракетных и 72 авиационных удара по территории Украины. Также Россия атаковала наше государство "шахедами".

За минувшие сутки армия РФ нанесла 89 ракетных и 72 авиационных удара по территории Украины. Также Россия атаковала наше государство "шахедами".

Кроме того, враг 48 раз обстрелял из РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты.

ситуация на фронте

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и более 130 раненых гражданских, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов, другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях", — добавили в сообщении.

Напомним, враг и дальше продолжает терроризировать мирное население, нанося ракетные и авиационные удары по гражданской инфраструктуре страны.

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