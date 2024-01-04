Карта боевых действий в Украине онлайн сегодня, 04.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Появились актуальные карты боевых действий на утро 4 января от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW), за которыми можно отслеживать все места контрнаступления ВСУ и российских обстрелов, а также границы временно оккупированных территорий. Таким образом, за важными событиями русско-украинской войны можно наблюдать в режиме реального времени.

Новини.LIVE собрали все важные события на передовой, зафиксированные онлайн-картами по состоянию на сегодня, 4 января.

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DeepState

По состоянию на 4 января боевые действия продолжаются в следующих направлениях:

Беломосковском, Северском и Белгородском

Сватовского

Бахмутском

Карта боевых действий от Deepstate. Фото: скриншот

Авдеевском

Бердянском

Запорожском

Таврическом

"На период так называемых новогодних праздников враг существенно снизил интенсивность боев. Скорее всего, после московского рождества активные боевые действия снова возобновятся", — говорится в сообщении.

Условные отметки на карте:

Бордовым цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения.

цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до 24 февраля 2022, то есть до начала полномасштабного вторжения. Красным — территории, оккупированные во время полномасштабной войны.

— территории, оккупированные во время полномасштабной войны. Зеленым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

Liveuamap

По состоянию на 4 января украинские военные провели 47 боевых столкновений с российскими войсками поблизости

Богдановки и Андреевки Донецкой области,

Новобахмутовки, Авдеевки, Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области,

Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области,

вблизи Роботиного Запорожской области,

на восточном берегу Днепра. в Херсонской области.

Карта боевых действий от Liveuamap. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

Красным цветом на карте обозначены территории, оккупированные Россией до и во время полномасштабной войны.

Серым — территории, захваченные россиянами за время полномасштабного вторжения, но затем освобожденные Силами обороны Украины.

ISW

Русские войска подтвердили пришествие в районе Авдеевки и Донецка, а позиционные боевики продолжились по всей полосы соприкосновения.

Карта боевых действий от ISW. Фото: инфографика ISW

Оперативная ситуация в Украине на 4 января 2023 года

За минувшие сутки армия РФ нанесла 89 ракетных и 72 авиационных удара по территории Украины. Также Россия атаковала наше государство "шахедами".

За минувшие сутки армия РФ нанесла 89 ракетных и 72 авиационных удара по территории Украины. Также Россия атаковала наше государство "шахедами".

Кроме того, враг 48 раз обстрелял из РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и более 130 раненых гражданских, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов, другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях", — добавили в сообщении.

Напомним, враг и дальше продолжает терроризировать мирное население, нанося ракетные и авиационные удары по гражданской инфраструктуре страны.