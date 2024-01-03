На Запорізькому напрямку ЗСУ просунулися вперед в районі Вербового, — Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: REUTERS

Триває вже 679 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Ворог і далі продовжує тероризувати мирне населення, завдаючи ракетних та авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі країни. Водночас українські бійці продовжують звільняти територію від загарбників. Цього разу ЗСУ просунулися на Запорізькому напрямку.

Про ситуацію на фронті та російські обстріли розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Удари окупантів по Україні

За минулу добу армія РФ завдала 89 ракетних та 72 авіаційних удари по території України. Також Росія атакувала нашу державу "шахедами".

Крім того, ворог 48 разів обстріляв з РСЗВ позиції українських військових та населені пункти.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та понад 130 поранених цивільних, серед яких є діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових та багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській, Одеській областях", — додали у повідомленні.

Удари ЗСУ по ворожій армії

Впродовж минулої доби авіація ЗСУ завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу окупантів.

Також підрозділами ракетних військ було уражено два райони зосередження особового складу армії РФ, озброєння та військової техніки.

Український військовий на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

Крім того, українські воїни вразили три зенітно-ракетних комплекси, два пункти управління, артилерійську систему, радіолокаційну систему та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Ситуація на напрямках фронту

На Куп’янському напрямку українські бійці відбили сім атак біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. Там противник без успіхів намагався прорвати оборону ЗСУ.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили шість ворожих атак в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Українські військові на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат", — додали у повідомленні.

Тому на цьому напрямку наші воїни відбили вісім атак ворога біля Новобахмутівки, Бердичіва, Авдіївки та ще 16 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області.

Також на Запорізькому напрямку ЗСУ відбили атаку ворога поблизу Роботиного. В районі Вербового українські війська просунулися вперед та змусили ворога покинути свої деякі позиції.

Робота українських захисників на фронті. Фото: 10-й армійський корпус

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій", — додали у повідомленні.

Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Скриншот допису з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати ворога

Протягом минулої доби українські військові знищили близько 680 російських окупантів. Також армія РФ втратила сім бронемашин, 15 артилерійських систем, три засоби ППО та іншу військову техніку.

Загальні втрати окупантів за час повномасштабної війни:

особового складу — близько 361 500 (+680) осіб,

танків — 5 990 (+0) одиниць,

бойових броньованих машин — 11107 (+7) одиниць,

артилерійських систем — 8546 (+15) одиниць,

РСЗВ — 945 (+0) одиниць,

засобів ППО — 629 (+3) одиниць,

літаків — 329 (+0) одиниць,

гелікоптерів — 324 (+0) одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 6 748 (+36) одиниць,

крилатих ракет — 1 783 (+73) одиниці,

кораблів /катерів — 23 (+0) одиниці,

підводних човнів — 1 (+0) одиниця,

автомобільної техніки та автоцистерн — 11 391 (+26) одиниця,

спеціальної техніки — 1 298 (+14) одиниць.

Втрати ворога станом на 3 січня 2024 року. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше у Збройних силах України розповіли про ситуацію в Авдіївці Донецької області. Протягом 2 січня армія Росії обстрілювала місто з артилерії та мінометів.