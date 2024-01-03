На Запорожском направлении ВСУ продвинулись вперед в районе Вербового, — Генштаб

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: REUTERS

Идут уже 679 сутки полномасштабного вторжения РФ в Украину. Враг продолжает терроризировать мирное население, нанося ракетные и авиационные удары по гражданской инфраструктуре страны. В то же время украинские бойцы продолжают освобождать территорию от захватчиков. В этот раз ВСУ продвинулись на Запорожском направлении.

О ситуации на фронте и российских обстрелах рассказали в Генштабе ВСУ.

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Удары оккупантов по Украине

За минувшие сутки армия РФ нанесла 89 ракетных и 72 авиационных удара по территории Украины. Также Россия атаковала наше государство "шахедами".

Кроме того, враг 48 раз обстрелял из РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и более 130 раненых гражданских, среди которых есть дети. Разрушения и повреждения получили более 100 частных жилых и многоквартирных домов, другая гражданская и промышленная инфраструктура в Киевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской областях", — добавили в сообщении.

Удары ВСУ по вражеской армии

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Также подразделениями ракетных войск были поражены два района сосредоточения личного состава армии РФ, вооружения и военной техники.

Украинский военный на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

Кроме того, украинские воины поразили три зенитно-ракетных комплекса, два пункта управления, артиллерийскую систему, радиолокационную систему и склад горюче-смазочных материалов противника.

Ситуация на направлениях фронта

На Купянском направлении украинские бойцы отбили семь атак возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области. Там противник безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили шесть вражеских атак в районах Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области.

Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб ВСУ

"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери", — добавили в сообщении.

Поэтому на этом направлении наши воины отбили восемь атак врага возле Новобахмутовки, Бердичева, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

Также на Запорожском направлении ВСУ отбили атаку врага вблизи Работиного. В районе Вербового украинские войска продвинулись вперед и заставили врага покинуть свои позиции.

Работа украинских защитников на фронте. Фото: 10-й армейский корпус

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Скриншот сообщения из Facebook Генштаба ВСУ

Потери врага

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 680 российских оккупантов. Также армия РФ потеряла семь бронемашин, 15 артиллерийских систем, три средства ПВО и другую военную технику.

Общие потери оккупантов за время полномасштабной войны:

личного состава — около 361 500 (+680) человек,

танков — 5 990 (+0) единиц,

боевых бронированных машин — 11 107 (+7) единиц,

артиллерийских систем — 8 546 (+15) единиц,

РСЗО — 945 (+0) единиц,

средств ПВО — 629 (+3) единиц,

самолетов — 329 (+0) единиц,

вертолетов — 324 (+0) единицы,

БпЛА оперативно-тактического уровня — 6 748 (+36) единиц,

крылатых ракет — 1 783 (+73) единицы,

кораблей /катеров — 23 (+0) единицы,

подлодок — 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн — 11 391 (+26) единица,

специальной техники — 1 298 (+14) единиц.

Потери врага на 3 января 2024 года. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, ранее в Вооруженных Силах Украины рассказали о ситуации в Авдеевке Донецкой области. В течение 2 января армия России обстреливала город из артиллерии и минометов.