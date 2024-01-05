Карта бойових дій в Україні онлайн сьогодні, 05.01.2024 — DeepState, Liveuamap, ISW

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

З'явилися актуальні карти бойових дій станом на ранок 5 січня від DeepState, Liveuamap та Інституту вивчення війни (ISW), за якими можна відстежувати усі місця контрнаступу ЗСУ та російських обстрілів, а також кордони тимчасово окупованих територій. Таким чином, за важливими подіями російсько-української війни можна спостерігати в режимі реального часу.

Новини.LIVE зібрали всі важливі події на передовій, зафіксовані онлайн-картами станом на сьогодні, 5 січня.

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DeepState

Станом на 5 січня бойові дії тривають на таких напрямках:

Біломосковському, Сіверському та Білгородському,

Сватівському,

Бахмутському,

Карта бойових дій від Deepstate. Фото: скриншот

Авдіївському,

Бердянському,

Запорізькому,

Таврійському.

Умовні позначки на мапі:

Бордовим кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення.

кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до 24 лютого 2022 року, тобто до початку повномасштабного вторгнення. Червоним — території, окуповані під час повномасштабної війни.

— території, окуповані під час повномасштабної війни. Зеленим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

Liveuamap

Українські військові провели 44 бойові зіткнення з російськими військами

під Сіньківкою та південніше Петропавлівки Харківської області,

Богданівки, Клящівки та Андріївки Донецької області,

Новобахмутівки, Степового, Авдіївки,

Первомайського та Невельського Донецької області,

Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області,

та на північний захід від Вербового Запорізької області.

Карта бойових дій від Liveuamap. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

Червоним кольором на мапі позначені території, окуповані Росією до та під час повномасштабної війни.

Сірим — території, які були захоплені росіянами за час повномасштабного вторгнення, але потім звільнені Силами оборони України.

ISW

Російські війська підтвердили наступ у районі Кремінної та Авдіївки, оскільки позиційні бої тривали по всій лінії фронту.

Карта бойових дій від ISW. Фото: інфографіка ISW

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 січня 2023 року

За минулу добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом загарбники завдали сім ракетних та 58 авіаційних ударів. Крім того, здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем та ударами авіації опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Український воїн на фронті. Фото: Генштаб

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура", — розповідають у Генштабі.

Нагадаємо, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи щодо розширення плацдарму.